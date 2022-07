Inauguration d’une nouvelle clinique mobile dans la région de Gyumri

Malgré un accord de cessez-le-feu en vigueur, les provocations entre les forces armées azerbaïdjanaises et arméniennes sont fréquentes et les heurts, meurtriers. Gyumri, 2e plus grande ville d’Arménie, subit de plein fouet les effets de la guerre.

Sillonnant les routes du Haut-Karabagh, notre premier bus médicalisé a assisté efficacement les blessés de guerre et les victimes civiles en dispensant gratuitement des soins à proximité des frontières et lignes de front. Ce sont ainsi plusieurs centaines de familles vivant dans les déserts médicaux qui sont prises en charge.

Depuis hier, nous avons étendu nos activités à la région du Shirak, en inaugurant une nouvelle clinique mobile. Ainsi, une quinzaine de villages extrêmement pauvres n’ayant pas les moyens de se soigner pourront accéder à la gratuité des soins.

EliseCare fait appel à votre générosité et à votre soutien pour voir ses missions perdurer au sein du pays. Chaque don, est une participation concrète à la prise en charge de nos victimes.





Pour aider Elisecare : DONS