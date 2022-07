Déjà la 8e aire de jeux est en cours d’installation dans la ville de Goris

Cette année, la 8e aire de jeux est en cours d’installation dans la ville de Goris dans la région de Syunik et aux alentours dont les communes frontalières de Shurnukh, Nerkin Khndzoresk et Garthavan.

La prochaine aire de jeux est en cours d’installation dans la commune d’Artashesyan. Le projet est mis en œuvre dans le cadre du programme « Communautés durables » de la municipalité de Goris et du PNUD.

"Nous continuerons à créer des bonnes conditions pour les enfants de la commune, en promouvant un mode de vie sain. Une nouvelle culture de développement des sports d’arrière-cour est en train de se former dans la commune, ce qui donnera l’occasion de populariser le sport » indique le message placé sur la page Facebook de la municipalité de Goris. Source Armenpress.

Krikor Amirzayan