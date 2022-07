Le service de sécurité nationale d’Arménie a révélé un nouveau cas de trahison d’État commis par un militaire

À la suite de mesures efficaces de renseignement opérationnel prises par le département de contre-espionnage du Service de sécurité nationale d’Arménie, il a été constaté qu’un citoyen arménien, un militaire, était en possession d’informations secrètes d’État en raison du poste qu’il occupait dans son service.

Le Service de sécurité nationale d’Arménie, informe que le militaire arménien, ayant rencontré un représentant des services spéciaux étrangers via le réseau social « ok.ru », a été recruté et lui a remis des secrets d’État et de service de nature militaire. Des informations sur l’unité militaire de son service, le type d’unités qui étaient incluses, l’emplacement de la position de combat sous la protection de leur unité, l’équipement des positions de combat, d’autres données relatives à en service de combat, ainsi que les données personnelles et de service de l’état-major de l’unité militaire. Il a photographié et envoyé les bâtiments de l’unité militaire, les positions de combat, le registre d’appel de la compagnie, la carte de feu dans les positions de tirs, commettant ainsi une trahison d’État sous forme d’espionnage au détriment de l’intégrité territoriale et de la sécurité extérieure de l’Arménie. Des renseignements fournis à l’ennemi qui furent récompensés par notamment un virement bancaire ainsi que des sommes reçues par l’intermédiaire d’autres personnes intermédiaires.

Dans le cadre de l’affaire pénale engagée dans le département d’enquête du Service de la sécurité nationale de l’Arménie concernant le cas de haute trahison, le citoyen mentionné a été arrêté et a fait des aveux. Une inculpation lui a été présentée par décision du procureur et il a été placé en détention à titre préventif.

Le Service de sécurité nationale de la République d’Arménie appelle les militaires à s’abstenir de faire connaissance avec des personnes suspectes par le biais des réseaux sociaux ou d’autres moyens, et à discuter des questions liées à la sécurité et à la défense de l’Arménie et à leur transmettre des informations. Source Armenpress.

Krikor Amirzayan