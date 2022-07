La Turquie poursuit ses attaques contre Tall Tamr

Les attaques turques contre les régions sous le contrôle de l’Administration autonome du Nord et de l’Est de la Syrie (AANES) se poursuivent sans relâche.

Des attaques d’artillerie sur des villages densément peuplés sont signalées dans la région à majorité assyrienne de Tall Tamr. Les villes de Tall al-Lubn (Tall al-Laban) et Al-Kuzliyah sont également visées. Les bombardements proviennent de la zone d’occupation turco-djihadiste de Serêkaniyê (Ras al-Aïn). Cette ville kurde est occupée depuis octobre 2019 par la Turquie et l’« Armée nationale syrienne » (ANS) – une coalition de milices djihadistes financées et dirigées par Ankara.

La position stratégique de Tall Tamr



Située à quelques kilomètres au sud de la zone d’occupation turque et traversée par la route internationale M4, la ville de Tall Tamr occupe une position clé dans les plans expansionnistes de la Turquie. La région subit des attaques quasi quotidiennes d’intensité variable. 27 villages de la vallée de Khabour se trouvent sur la ligne de front. Cinq des villages assyriens de la région ont déjà été dépeuplés par les attaques de la Turquie. Des dizaines de personnes ont été tuées dans les bombardements et des dizaines d’autres blessées.

