Le catholicos reçoit une délégation du CCAF et de Nouvelles d’Arménie

Sa Sainteté Karekine II a reçu dimanche matin au Saint siège d’Etchmiadzine une délégation du CCAF et de Nouvelles d’Arménie Magazine comprenant Ara Toranian Hilda Kéchichian, Benjamin Kéchichian et Loussiné Mélikian.

Le Catholicos de tous les Arméniens a tenu a félicité hautement la délégation pour la qualité de Nouvelles d’Arménie et s’est félicité de l’Union qui prévalait actuellement au sein de la communauté arménienne de France. Au cours de ce long entretien, SS Karekine s’est livré à un tour d’horizon de la situation de l’Arménie dans le contexte du conflit avec l’Azerbaïdjan. Il a à nouveau exprimé ses inquiétudes sur les tentatives azerbaïdjanaises de détruire et dénaturer le patrimoine arménien et a appelé à une plus grande mobilisation autour des droits de la nation et de la République du Haut-Karabakh.