L’Arménie accueillera 500 délégués étrangers lors des Olympiades internationales de biologie de 2022

Des groupes d’étudiants, composés chacun de 4 étudiants, de 64 pays se rendront en Arménie pour participer à la 33e Olympiade internationale de biologie.

3 pays observateurs, plus de 240 membres du jury international, un total de 500 délégués étrangers participeront à l’Olympiade.

L’Arménie accueille l’Olympiade pour la première fois. Elle se déroulera à Erevan du 10 au 18 juillet.

La cérémonie d’ouverture officielle de l’Olympiade aura lieu le 10 juillet au Théâtre académique national d’opéra et de ballet A. Spendiaryan.

Lors d’une conférence de presse aujourd’hui, le vice-ministre arménien de l’éducation, de la science, de la culture et du sport, Zhanna Andreasyan, a indiqué que l’organisation de tels événements internationaux en Arménie est devenue l’une des orientations clés de la politique du gouvernement. « En septembre, l’Arménie accueillera le festival STARMUS sur la science et l’art. En mai, le championnat européen de boxe s’est tenu à Erevan, et l’année prochaine, nous prévoyons d’accueillir le championnat du monde. Nous attachons également de l’importance à la tenue de la 33e Olympiade internationale de biologie », a-t-elle déclaré.

Elle est convaincue que le développement de l’éducation en Arménie ne peut se faire séparément, car, selon elle, il est nécessaire d’intégrer le système éducatif et les processus éducatifs dans les plateformes internationales pour ouvrir des perspectives de développement. « J’espère que la tenue des Olympiades de biologie pourra inciter les étudiants à s’intéresser à ce type de science », a-t-elle ajouté.

Selon le recteur de l’université d’État d’Erevan, Hovhannes Hovhannisyan, cette olympiade a des effets multiples sur l’économie, l’éducation et la science. « Plus de 500 participants de plusieurs dizaines de pays arriveront en Arménie pendant l’Olympiade, et l’énorme infrastructure achetée par l’Université d’État d’Erevan sera ensuite fournie aux écoles et aux collèges, ce qui apportera un avantage majeur au système éducatif », a déclaré le recteur de l’Université d’État d’Erevan.

Gayane Ghukasyan, qui préside le comité d’organisation de l’Arménie pour l’Olympiade, a déclaré que l’Arménie participe à l’Olympiade depuis 2009. La décision d’organiser l’Olympiade en Arménie cette année a été adoptée en 2018 à Téhéran par l’Association de l’Olympiade internationale de biologie.

« L’Olympiade se déroulera en deux phases : théorique et pratique. La phase pratique aura lieu le 12 juillet. Il s’agit d’une étape expérimentale et se déroulera en biochimie, anatomie et physiologie des plantes, anatomie et physiologie des animaux et bio-informatique. La phase théorique se déroulera le 14 juillet. Chaque participant disposera de 7 heures sans accès à l’internet. Les examens se dérouleront au complexe sportif et de concert Karen Demirchyan », a-t-elle précisé.

Elle a informé que les participants auront également l’occasion de se familiariser avec l’Arménie, de participer à divers événements culturels. Ils visiteront le Matenadaran, le musée-réserve Erebuni et d’autres lieux.

La cérémonie de clôture aura lieu le 17 juillet au Théâtre académique national d’opéra et de ballet A. Spendiaryan. Les gagnants seront annoncés au cours de cette cérémonie et recevront des médailles.

Les Olympiades internationales de biologie (OIB) sont l’association qui organise le premier concours mondial de biologie pour les élèves du secondaire.

En réunissant des élèves doués, le concours de l’OIB met au défi et stimule ces élèves pour qu’ils développent leurs talents et favorisent leur future carrière de scientifiques.

L’OIB sont organisées depuis 1990 et comptent actuellement 78 pays membres.

L’Arménie est membre de l’OIB depuis 2009 (en 2008, l’Arménie a participé en tant que pays observateur).

Depuis 2009, 35 élèves arméniens ont participé à l’OIB.

Lors de l’Olympiade de Téhéran 2018, l’Association de l’OIB a pris la décision de confirmer que la République d’Arménie accueillerait officiellement la 33e Olympiade internationale de biologie du 10 au 18 juillet 2022.

L’autorité officielle de l’OIB 2022 Arménie est le ministère de l’Éducation, des Sciences, de la Culture et des Sports de la République d’Arménie. L’Olympiade est gérée par l’Université d’État d’Erevan.

Team Telecome Armenia est le partenaire technologique de l’Olympiade, qui a fourni les solutions techniques et numériques nécessaires au bon déroulement de l’événement.

Armenpress est le support d’information de l’Olympiade.

Plus d’informations sur le lien plus bas