Dans une interview accordée à l’agence azerbaïdjanaise Trend, le représentant spécial de l’UE pour le Caucase du Sud, Toivo Klaar, a notamment souligné que l’UE et l’Azerbaïdjan ont des relations en expansion.

« J’ai bon espoir que nous puissions avoir notre nouvel accord dans un avenir proche. Mais si nous regardons le paysage changeant des relations internationales et la manière dont les corridors de transport sont façonnés, le Caucase du Sud et l’Azerbaïdjan en particulier, je vois qu’ils jouent un rôle de plus en plus important dans ce que l’on appelle le corridor du milieu, à mesure que ce dernier gagne en importance. Bien entendu, comme je l’ai dit précédemment, lorsque j’ai parlé de la réouverture des voies de transport, je pense que cela présente également un intérêt essentiel pour l’Union européenne, car, une fois encore, nous parlons du commerce Est-Ouest, où l’Azerbaïdjan a un rôle clé à jouer et où je vois que nos relations entre l’Union européenne et l’Azerbaïdjan ne feront que s’intensifier dans les années à venir. Et bien sûr, nous avons notre relation énergétique, mais plus important encore, je pense que, sur la base de la relation personnelle entre le président Aliyev et le président Michel, je vois qu’il y a un grand potentiel pour développer davantage tous les aspects de nos relations bilatérales », a-t-il déclaré.

M. Klaar estime que s’il y a un règlement global entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, qui se traduira par la réouverture des infrastructures de transport et des communications, cela attirera certainement davantage d’investisseurs, qui verront, dans des circonstances changeantes, l’importance croissante du Caucase du Sud pour le transit et le commerce internationaux.

