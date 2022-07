Le Trésor américain a inclus l’Arménie dans la liste des pays par lesquels les marchandises sanctionnées peuvent entrer dans la Fédération de Russie et la Biélorussie

Le Financial Crime Enforcement Network (FinCEN) et le Bureau of Industry and Security (BIS) du Trésor américain ont inclus l’Arménie parmi les pays par lesquels les marchandises sanctionnées peuvent entrer en Russie et en Biélorussie. « Le Bureau de l’industrie et de la sécurité a identifié certains points de transit communs connus pour avoir des exportations limitées ou contrôlées vers la Russie ou la Biélorussie. Ces points incluent, mais sans s’y limiter, l’Arménie, le Brésil, la Chine, la Géorgie, l’Inde, Israël, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Mexique. , le Nicaragua, la Serbie, Singapour, l’Afrique du Sud, Taïwan, le Tadjikistan, la Turquie, les Émirats arabes unis et l’Ouzbékistan », a indiqué l’agence dans un communiqué. Il est à noter que dans certains cas, sous le contrôle des États-Unis, les marchandises peuvent être légalement exportées vers ces juridictions et d’autres en tant que matières premières pour la production d’autres produits finis. Cependant, toute nouvelle exportation vers la Russie ou la Biélorussie de ces produits finis et marchandises, peut être interdite. Le Réseau de lutte contre la criminalité financière et le Bureau de l’industrie et de la sécurité appellent à une vigilance accrue contre les tentatives potentielles d’échapper aux contrôles des exportations vers la Russie et la Biélorussie. Le Bureau de l’industrie et de la sécurité répertorie les équipements pouvant être utilisés à des fins militaires comme des éléments particulièrement préoccupants : pièces d’aéronefs, systèmes de sonar, antennes, spectrophotomètres, équipements de test, systèmes GPS, pompes à vide, équipements pétroliers, etc.

