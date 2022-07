Le Premier ministre se familiarise avec les programmes mis en œuvre dans la province d’Armavir. « Nous faisons de notre mieux pour que les gens ressentent des changements concrets dans les communautés »

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a visité la province d’Armavir et a pris connaissance des projets en cours d’exécution et déjà réalisés dans le cadre du financement du budget de l’État, des programmes de subventions et des investissements privés dans plusieurs communautés de la province.

Le Premier ministre était accompagné du vice-Premier ministre Hambardzum Matevosyan, du ministre de l’Administration territoriale et des Infrastructures Gnel Sanosyan, du vice-ministre de l’Économie Arman Khojoyan, du président du Comité de développement urbain Armen Ghularyan, du gouverneur de la province d’Armavir Edward Hovhannisyan et d’autres personnes.

Le Premier ministre a d’abord visité la communauté élargie de Parakar, où l’école secondaire de Ptghunk est en cours de construction dans le cadre du « Programme d’amélioration de la sécurité sismique » financé par le budget de l’État de la République d’Arménie et la Banque asiatique de développement. En visitant le bâtiment de l’école, le Premier ministre s’est familiarisé avec le plan architectural de l’école, les travaux de construction réalisés et en cours. Selon les responsables, les travaux de construction de l’école à deux étages d’une superficie totale de 2981 mètres carrés pour 240 élèves ont commencé en 2020, et l’achèvement est prévu pour la fin de cette année. 70 % des travaux ont déjà été réalisés. Le coût du projet est de 975 millions d’AMD.

Puis le chef du gouvernement a visité la communauté élargie de Khoy, où lui ont été présentés les travaux réalisés dans le cadre de l’amélioration des rues Yerevanyan et Baghramyan dans la communauté de Hovtamej. Il a été rapporté au Premier ministre que les travaux réalisés dans le cadre des programmes de subvention sont achevés. 260 mètres de route et 400 mètres de trottoirs dans le village de Hovtamej ont été revêtus de pierre de tuf. Le coût du projet s’est élevé à près de 30 millions AMD.

Le Premier ministre s’est ensuite rendu dans la communauté d’Araks. Ici, le Premier ministre a pris connaissance des travaux de construction du bâtiment de l’école maternelle de la colonie Guy. Le Premier ministre a appris que, dans le cadre des programmes de subvention, un jardin d’enfants de deux étages, composé de quatre parties et conçu pour 150 enfants, est en cours de construction sur un terrain de 0,42 ha. Il est prévu de créer 15 à 20 emplois permanents. Selon les responsables, 92 % des travaux de construction sont achevés, les travaux de décoration intérieure sont en cours. Le projet a commencé en 2020, la fin est prévue en août de l’année en cours. Le coût du projet est de 328 millions d’AMD.

Après cela, le Premier ministre a pris connaissance des travaux de révision de la M-3, frontière turque-Margara-Vanadzor-Tashir-frontière géorgienne autoroute interétatique km2+000-km10+500 section avec les fonds du budget d’État de l’Arménie. Il a été rapporté à Nikol Pashinyan que la section de route en reconstruction, longue de 8,5 km, passe par les localités de Margara, Vardanashen, Yeraskhahun, Jrarbi, Apaga, Lusagyugh de la province. 15 % des travaux de construction ont été achevés. Le coût du projet est de 1 milliard 107 millions AMD.

Dans le village d’Arevik, le chef du gouvernement a pris connaissance de la construction d’une crèche modulaire dans le cadre du budget d’État de la République d’Arménie. Elle est conçue pour accueillir 144 enfants. Les travaux de construction ont débuté en 2021 et devraient s’achever en 2022. Le coût du projet est de 496 millions d’AMD. 70 % des travaux ont été réalisés.

Ensuite, le Premier ministre Nikol Pashinyan a rendu hommage à la mémoire du militaire Sevak Khachatryan tombé en 2016, en s’inclinant avec des fleurs devant la pierre du monument-croix.

Le Premier ministre a fait un arrêt imprévu dans la communauté de Yeraskhahun, où il a discuté avec les résidents, s’est familiarisé avec leurs problèmes et a répondu à un certain nombre de questions. Le Premier ministre a interrogé les habitants du village sur leur emploi, leur travail agricole, la disponibilité des jardins d’enfants et des écoles. « Nous allons construire 300 écoles, 500 jardins d’enfants dans le pays. Ce programme atteindra également votre village », a déclaré Nikol Pashinyan, soulignant que les écoles et les jardins d’enfants dans les villages d’Arménie devraient être du plus haut niveau.

Les villageois ont soulevé la question de l’électricité et de la sous-station. « Malheureusement, nous ne pouvons pas tout faire en même temps. Nous allons résoudre tous les problèmes un par un. Soyez sûrs que nous nous occupons constamment des problèmes des communautés, nous faisons tout pour que les gens ressentent un changement concret dans les communautés. Mais le premier problème que nous devons résoudre est celui des enfants : école, jardin d’enfants, route, eau... », a déclaré Nikol Pashinyan.

A Yeraskhahun, le chef du gouvernement a rendu hommage à la mémoire des héros tombés lors de la guerre de 44 jours, en déposant des fleurs et en s’inclinant devant leurs tombes.

Dans le cadre de sa visite de travail dans la province d’Armavir, le Premier ministre a également visité la communauté d’Armavir. Nikol Pashinyan s’y est familiarisé avec les conditions du stade reconstruit de la ville d’Armavir. Il a été rapporté au Premier ministre que le stade d’Armavir construit en 1980 a été reconstruit avec les fonds de la Fédération de Football d’Arménie, qui était considéré comme l’un des plus grands stades d’Arménie et est le 3e plus grand stade du pays en termes de capacité. Les travaux de construction du stade de 3100 places ont commencé en 2018 et sont complètement terminés. Il y a 4 petits terrains avec du gazon artificiel à proximité du stade. L’ouverture du stade a eu lieu le 30 novembre 2021. Le coût du projet est de 688 millions d’AMD.

Dans cette collectivité, le déroulement des travaux de réfection des réseaux de distribution d’eau et de drainage et d’installation de compteurs d’eau individuels a été présenté au Premier ministre. Le projet est mis en œuvre dans le cadre du « Programme d’infrastructure communale II, phase 3 - Arménie, projet d’eau et d’assainissement » du Fonds de développement territorial arménien (ATDF), avec des prêts de l’Institut de crédit de reconstruction (KfW), de la Banque européenne d’investissement (BEI), et des ressources du gouvernement de la République d’Arménie. Il a été rapporté au chef du gouvernement que les travaux ont commencé en 2021, un réseau de distribution de 12 km de long a déjà été révisé. L’achèvement des travaux est prévu en 2023. Le coût du projet est de 1 milliard 800 millions AMD.

L’étape suivante du Premier ministre a été la communauté de Baghramyan. Ici, le chef du gouvernement s’est d’abord familiarisé avec les travaux de construction de l’école secondaire d’Argina dans le cadre du « Projet de construction de bâtiments modulaires d’écoles publiques avec un petit nombre d’élèves ». Selon les responsables, les travaux de construction de l’école avec un abri de 360 mètres carrés, destiné à 100 élèves, devraient être achevés en décembre de l’année en cours. Le coût du projet est de 680 millions AMD. Les fonds ont été fournis par le budget de l’État de la République d’Arménie. 70% des travaux ont déjà été réalisés.

Nikol Pashinyan a également visité l’usine entièrement reconstruite de la société « Yerevan Marmalade Industries » à Karakert. Il a été présenté au chef du gouvernement que les travaux de reconstruction de l’usine de conserves alimentaires établie dans la colonie de Karakert en 1963 ont commencé en 2018. Un investissement de 20 millions USD a été réalisé dans l’usine occupant un terrain de 5,5 hectares. En conséquence, l’usine a été équipée de lignes de production modernes de la société italienne BERTUZZI Macchine Agricole, qui ont été importées et installées avec l’aide du gouvernement.

Grâce aux travaux réalisés, la productivité et la qualité des produits de l’usine, qui compte plusieurs ateliers et un séchoir, ont augmenté de façon spectaculaire. Selon les responsables, en plus de divers types de conserves et de produits secs, des épices séchées, ainsi que des produits semi-finis et une variété de purées sont présentés sur le marché. Le produit est connu du consommateur arménien ainsi que de la Fédération de Russie et d’un certain nombre de pays européens. Selon les responsables, en plus de divers types de conserves et de produits séchés, des épices séchées, ainsi que des produits semi-finis et une variété de purées sont également présentés sur le marché. Le produit est connu du consommateur arménien, ainsi que de la Fédération de Russie et d’un certain nombre de pays européens. 120-150 employés sont engagés dans des emplois saisonniers. À l’avenir, il est prévu d’étendre les capacités de production, d’établir une économie de la réfrigération, ce qui contribuera à la création de nouveaux emplois. Les dirigeants de l’entreprise ont remercié le Premier ministre pour le soutien du gouvernement et la politique fiscale favorable.