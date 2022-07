Une centrale électrique gérée par le frère de Pashinian après une cession suspecte

Un frère du Premier Ministre, Nikol Pashinian, est le Directeur Exécutif d’une petite centrale hydroélectrique dans le nord de l’Arménie, vendue l’année dernière pour seulement 50 000 drams (120 dollars) selon des documents officiels.

La centrale, située sur la rivière montagneuse Marts, appartenait à Samvel Darbinian, ancien Maire de la ville voisine de Vanadzor, ainsi qu’à son frère. Darbinian a fait face à une série d’accusations de corruption depuis la « Révolution de Velours » qui a porté Pashinian au pouvoir en 2018.

En novembre dernier, un tribunal de Vanadzor l’a déclaré coupable de l’une de ces accusations, mais a classé l’affaire, invoquant un délais de prescription. Cette décision est intervenue six mois après la vente de la centrale électrique de Marts.

Son acheteur officiel est un neveu de 20 ans de Khachatur Kokobelian, un homme d’affaires dirigeant un petit parti pro-gouvernemental. Le nouveau propriétaire a nommé le frère de Pashinian, Armen, pour diriger la centrale immédiatement après la transaction.

Armen Pashinian a vécu en Russie. Il est retourné en Arménie après le changement de régime de 2018. Le site de vérification des faits Fip.am a récemment révélé qu’il est également le Directeur Général de trois autres entreprises appartenant à la famille Kokobelian.

Plus tôt cette semaine, Darbinian a rejeté les suggestions selon lesquelles il aurait vendu l’installation hydroélectrique afin d’éviter l’emprisonnement. L’ex-maire, qui a dirigé Vanadzor de 1999 à 2016, et son frère Seyran ont tous deux refusé d’expliquer clairement les raisons de la vente.

« Je l’ai vendu parce que je voulais vendre », s’est contenté de répondre Darbinian.

Dans un communiqué écrit envoyé vendredi à la presse, le Registre d’État Arménien des Entités Juridiques a révélé que le nouveau propriétaire a acheté l’usine pour seulement 50 000 drams.

L’usine avait pourtant un capital autorisé de 250 millions de drams (610 000 dollars) en avril 2021. Selon le Réseau National de Distribution d’Électricité d’Arménie, elle a produit pour plus de 200 000 dollars d’électricité par an en 2019 et 2020.

Nikol Pashinian a affirmé à plusieurs reprises avoir éliminé la « corruption systémique » en Arménie. Les autorités ont lancé des dizaines d’enquêtes de corruption très médiatisées au cours de son mandat, ciblant principalement d’anciens hauts responsables du gouvernement ainsi que leurs associées.

Ses détracteurs affirment que Pashinian utilise les enquêtes de corruption pour réprimer ses opposants politiques. Ils estiment également que certains membres de son entourage en profitent pour s’enrichir et mettent en doute l’intégrité des marchés publics gérés par le gouvernement actuel.