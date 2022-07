Un ancien ministre s’oppose à la saisie éventuelle de sa villa américaine

Vendredi, Gagik Khachatrian, l’ancien Ministre des Finances et Chef des Impôts jugé pour corruption, a refusé de commenter la confiscation de sa luxueuse demeure en Californie, envisagée par les autorités américaines.

Khachatrian, qui a été arrêté en août 2020 et libéré sous caution après plus d’un an, fait face à une série d’accusations, notamment d’abus de pouvoir, de faux et de corruption.

Il est notamment accusé d’avoir reçu plus de 20 millions de dollars pour assurer un traitement favorable aux entreprises appartenant à Gagik Tsarukian, l’un des hommes les plus riches d’Arménie. Selon le Service National de Sécurité (NSS), le pot-de-vin a été versé en 2009 par Sedrak Arustamian, le dirigeant de ces sociétés, sous la forme de deux prêts fictifs transférés sur des comptes bancaires étrangers appartenants à Khachatrian.

Arustamian et Khachatrian maintiennent tous deux que ce transfert d’argent était une transaction commerciale.

En 2011, Khachatrian et sa famille ont utilisé l’argent pour acheter un manoir de 3 126 mètres carrés dans un quartier exclusif de Los Angeles. Le Ministère de la Justice américain a décidé de saisir la propriété au début du mois de mai, quelques semaines après sa mise en vente au prix de 63,5 millions de dollars. Dans une procédure pour confiscation déposée devant un tribunal californien, le ministère a affirmé que la « méga-maison » avait été achetée grâce à des pots-de-vin versés par Arustamian.

« Gagik Khachatrian et ses fils sont accusés en Arménie d’avoir reçu des pots-de-vin en violation du code pénal de la République d’Arménie », a-t-il précisé dans un communiqué le 5 mai.

L’équipe juridique de Khachatrian a rejeté ces allégations et s’est engagée à lutter contre la saisie des actifs devant la cour américaine. Vendredi, l’un des avocats de la défense, Yerem Sargsian, a soutenu que les autorités américaines manquent de « preuves factuelles » pour appuyer ces accusations.

« Tout a été fait de manière très transparente », a-t-il insisté, en faisant référence à l’achat du manoir de Los Angeles.

Selon un porte-parole du bureau du Procureur Général d’Arménie, les forces de l’ordre américaines ont assuré à leurs collègues arméniens que le produit de la vente de la propriété serait remis à Erevan s’ils parvenaient à la confisquer.

Khachatrian lui-même n’a pas souhaité commenter la procédure lancée par la justice américaine. « Seuls mes avocats peuvent se prononcer sur ces questions », a-t-il répondu à la presse lors de la dernière séance de son procès en cours à Erevan.

Les deux fils de Khachatrian et l’un de ses neveux se sont enfuis en 2020 après avoir également été mis en examen dans cette affaire retentissante. On ignore toujours où ils se trouvent.

Khachatrian, 66 ans, a dirigé le Comité des Recettes de l’État arménien de 2008 à 2014 et a été Ministre des Finances de 2014 à 2016. Il a été la cible d’allégations de corruption tout au long de son mandat, certains médias ainsi que des membres de l’opposition l’accusant d’avoir utilisé sa position pour s’enrichir et enrichir sa famille élargie.

Ils ont souligné l’importance des intérêts commerciaux de la famille, qui comprend une importante société de télécommunications, un centre commercial et un concessionnaire automobile à Erevan. Khachatrian a nié à plusieurs reprises avoir créé ou soutenu ces entreprises, affirmant qu’elles appartenaient à ses fils et à d’autres membres de sa famille.