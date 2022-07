Un air d’Arménie souffle sur les Francofolies de la Rochelle

Les Francofolies de la Rochelle, ça commence ce mercredi ! Au programme : 5 jours de musiques, de festivités, de convivialité... Et un peu d’arménité ! En effet, deux prestations aux couleurs rouge/bleu/orange vont animer ce rendez-vous incontournable : le groupe Ladaniva le jeudi 14 juillet sur la scène La Rochelle Océan ; et Patrick Fiori le vendredi 15 à l’église Notre-Dame.

C’est dans le cadre idyllique de l’église Notre-Dame, à la fois si particulier et si intimiste, que se produira le chanteur marseillais d’origine arménienne, Patrick Fiori, seul artiste à se produire sur cette scène lors de cette nouvelle édition des Francofolies. Après les succès de ses albums Promesse et Corsu Mezu Mezu, Patrick Fiori nous livre, avec son dernier opus Un air de famille, un album autour de ce qui définit les rapports humains et nous lie les uns aux autres. En formidable conteur d’histoires, il nous raconte le besoin d’amis, les envies d’amour, de laisser une trace dans le regard et dans le cœur de l’autre, la solitude et le retour à soi pour pouvoir se comprendre ensemble, le refuge de l’enfance, d’où l’on vient et ce que nous donnerons en héritage… Au fond, Un air de famille raconte avec beaucoup d’émotion des histoires que chacun de nous peut avoir vécues ou imaginées et qui résonnent avec encore un peu plus de profondeur après une période si particulière.

Le groupe Ladavina, quant à lui, performera face à l’océan, dans un concert accessible à tous, eux qui ont été lauréats du Chantiers des Francofolies 2022. Leur musique fait appel à des influences venues du monde entier, de la musique traditionnelle des Balkans au maloya en passant par le jazz et le reggae, avec de fortes racines dans le folklore arménien. Cette diversité est à l’image de la chanteuse Jacqueline Baghdasaryan, d’origine arménienne et biélorusse. La jeune femme, âgée d’une vingtaine d’années, est installée depuis quelques années à Lille, où elle est devenue professeur de chant à l’école de musique MusicaLille. C’est également dans cette ville qu’elle a rencontré Louis Thomas, multi-instrumentiste de talent qui a formé avec elle Ladaniva à la fin de l’année 2019. Depuis, le duo lillois roule sa bosse sur tous les terrains musicaux. Les airs aux arrangements nomades nous embarquent autour d’une pop tissée de chants traditionnels de l’Arménie, de musiques des Balkans et de balades françaises. Frissons garantis.



© Alexis Yousla

Jeudi 14 juillet à 18h30 sur la scène La Rochelle Océan (entrée libre)

Vendredi 15 juillet à 20h30 à l’église Notre-Dame

Plus d’infos : https://www.francofolies.fr/