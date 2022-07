Depuis novembre dernier, environ 377 familles ont reçu des appartements en Artsakh

De novembre 2021 à juillet 2022, le comité des affaires du logement de la République de l’Artsakh a fourni environ 377 appartements et maisons d’habitation nouvellement construits, octroyés aux familles des victimes, aux familles des personnes atteintes d’une incapacité militaire permanente du 1er groupe, aux familles des personnes avec 5 enfants ou plus, aux familles de personnes déplacées, aux familles de réfugiés, aux familles de militaires actifs et réservistes des Forces armées, ainsi qu’aux familles d’orphelins.

Selon le rapport remis à l’« Artsakhpress » par le Comité sur les questions de logement de la République de l’Artsakh, précisant que 312 des appartements ont été fournis à Stepanakert, 48 à Askeran et 17 dans la région de Martouni en Artsakh. Source Artsakhpress.

Krikor Amirzayan