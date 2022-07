Le maire de Sevan a accueilli la délégation des écoliers franco-arméniens emmenés par le bienfaiteur Sarkis Bédoian

Le maire de Sevan, Sargis Muradyan, a accueilli des écoliers venus de France en Arménie, une délégation notamment de l’école Tbrotzassere emmenée par le bienfaiteur Sarkis Bédoian.

Information de la municipalité de Sevan. Avant la rencontre, les jeunes écoliers franco-arméniens avaient fait connaissance des lieux touristiques de Sevan. Ces les écoliers franco-arméniens « ont été accueillis par le philanthrope franco-arménien, bienfaiteur qui a financé cette visite de l’Arménie. Sarkis Bédoian qui est également le mécène de la construction de l’église des Saints Archanges de Sevan, citoyen d’honneur de Sevan. Etait également présent le père Stépanos, pasteur spirituel de la région de Sevan, de la paroisse de Sevan.

La rencontre s’est avérée plutôt chaleureuse et cordiale. Les salutations et les meilleurs vœux ont été suivis d’accords préliminaires sur des programmes spécifiques. Le maire de Sevan, Sargis Muradyan, a souhaité aux écoliers franco-arméniens des journées agréables et intéressantes dans la patrie, un enrichissement et des souvenirs durables.

Au cours de la rencontre, le maire dans son discours a salué les actions réalisées par le philanthrope Sarkis Bédoian, grâce auxquelles il a reçu le titre de Citoyen d’Honneur de Sevan.

"Toujours à l’été 2022, Sarkis Bédoian a amené un autre groupe d’écoliers en Arménie, environ 45 personnes, qui sont des élèves des écoles arméniennes de Marseille et de Paris. La visite des écoliers franco-arméniens en Arménie a été rendue possible grâce aux moyens et au soutien de Sargis Bédoian et Gevorg Ozuklian, maître de conférences à l’Ecole Nationale de Marseille. Le père Komitas Tigranyan, le pasteur spirituel de l’église Saint-Gevorg, faisait également partie du groupe qui est arrivé en Arménie. Comme Sarkis Bédoian l’a informé, des réunions et des discussions auront lieu dans les prochains jours concernant la mise en œuvre de nouveaux programmes de développement dans la commune de Sevan. Le maire de Sevan a préparé une agréable surprise pour les écoliers franco-arméniens et leurs accompagnateurs : la visite de la presqu’île de Sevan a été combinée avec une promenade en bateau sur le lac. Le bureau mobile d’information touristique de Sevan leur a également distribué des brochures d’information en français et des livres sur l’Arménie », a précisé le la municipalité de Sevan. Source Armenpress.

Krikor Amirzayan