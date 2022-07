Lancement des travaux de construction de la statue géante de Jésus-Christ samedi au sommet du mont Hatis en Arménie

La cérémonie du lancement officiel des travaux de construction du complexe de la statue géante de 33 mètres et de 70 mètres avec le socle, de Jésus-Christ s’est déroulée samedi 9 juillet au sommet du mont Hatis dans la région de Kodayk, une montagne qui culmine à près de 2 500 mètres.

« Quelques années après ce jour historique, la statue du Sauveur s’élèvera en Arménie en tant que symbole d’unité, d’espoir et de lumière » a déclaré l’initiateur du projet Gagik Tsarukyan dans un post sur Facebook.



Étaient présents à la cérémonie inaugurale le ministre arménien de l’Économie Vahan Kerobyan et le secrétaire général de l’Organisation mondiale du tourisme Zurab Pololikashvili.

« C’est avec enthousiasme que j’ai assisté à la cérémonie d’inauguration des travaux pour l’installation de la statue du Christ en Arménie » a déclaré le géorgien Zurab Pololikashvili dans un message sur Twitter. Il a exprimé sa gratitude au ministre arménien de l’Economie Vahan Kerobyan et à l’homme d’affaires et philanthrope Gagik Tsarukyan pour l’invitation.

Le gouvernement arménien a donné son feu vert au projet plus tôt cette semaine.

Le Premier ministre Nikol Pachinian a déclaré jeudi lors de la réunion du cabinet qu’il pensait que le projet attirerait plus de touristes en Arménie et a exprimé l’espoir que les agences compétentes discuteraient de la question en temps voulu pour que le projet se déroule comme prévu. A signaler enfin l’opposition de l’Eglise arménienne au projet car dans la tradition de l’Eglise arménienne, le Christ n’est pas représenté ainsi. Source Radio Publique d’Arménie.

Krikor Amirzayan