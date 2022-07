L’Arménie n’a pas besoin d’une statue de Jésus-Christ. L’appel de Mgr Serovbe Isakhanyan, chef du diocèse d’Allemagne

En tant qu’Arménien, ecclésiastique et évêque, je supplie, demande, exige, pour l’amour de Dieu, d’arrêter la mise en œuvre de ce plan ! C’est ce qu’indique l’appel adressé à Gagik Tsarukyan par l’archevêque Serovbe Isakhanian, chef du diocèse de l’Eglise arménienne d’Allemagne.

Ci-dessous son appel :

"L’Arménie n’a pas besoin d’une statue de Jésus-Christ

Cher Monsieur Tsarukyan, nous avons appris aujourd’hui par la presse que, sans écouter les appels de nombreuses personnes et institutions, aux remontrances du Saint-Siège d’Etchmiadzine, vous continuez à mettre en œuvre votre plan de construction d’une statue géante de Jésus-Christ, vous avez même terminé la première pierre. En tant qu’Arménien, ecclésiastique et évêque, je supplie, demande, exige, pour l’amour de Dieu, d’arrêter la mise en œuvre de ce plan ! Il n’est tout simplement pas adapté à la culture arménienne séculaire, il est étranger à notre façon de penser, il est contraire aux traditions établies par l’Église arménienne.

Dans de nombreux pays du monde, il existe de très nombreux monuments culturels, historiques et religieux qui ne se trouvent pas en Arménie, et c’est naturel. L’Arménie se présente au monde avec de nombreuses valeurs culturelles, historiques et religieuses qui ne se retrouvent dans aucun autre pays du monde. Et c’est aussi naturel. Ne faites pas de nous une risée, ne copiez pas un phénomène propre au monde catholique dans notre monde ! La statue de Jésus-Christ n’augmentera pas notre foi, ni ne renforcera notre système de valeurs chrétiennes, ni n’augmentera le crédit et la réputation de l’Arménie aux yeux du monde. Vous avez accompli de nombreuses bonnes actions, qui ont été acceptées et appréciées par le peuple arménien, tant en Arménie qu’à l’étranger. Grâce à votre charité, de nombreuses églises, écoles, institutions éducatives et sportives ont été construites.

Merci beaucoup. Le peuple arménien vous est reconnaissant pour ces réalisations. Chacun d’eux était une réalisation nécessaire et utile. La statue de Jésus-Christ n’est ni nécessaire ni utile. L’argent est à vous, vous pouvez naturellement le dépenser comme bon vous semble. Vous êtes libre de mettre en œuvre vos plans et initiatives tant qu’ils ne contredisent pas nos traditions et coutumes séculaires. Je vous en supplie, s’il vous plaît, j’exige, arrêtez la construction de la statue ! L’Arménie n’a pas besoin d’une statue de Jésus-Christ. Berlin, le 10 juillet 2022" lit-on dans l’appel.

Rappelons que Gagik Tsarukyan désire ériger sur le mont Hatis en Arménie une statue de 33 mètres de Jésus Christ et au total 70 mètres avec le socle, destinée à honorer l’Arménie, Premier Etat chrétien au monde. Le gouvernement arménien vient de donner son accord au projet.

Krikor Amirzayan