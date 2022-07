Le Premier ministre arménien a pris connaissance des travaux de réfection de la route frontalière arméno-turque Margara-Vanadzor-Tashir-Géorgie

Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a visité la région (marz) d’Armavir et a pris connaissance des projets mis en œuvre et déjà achevés dans le cadre du budget de l’État, des programmes de subventions et des investissements privés dans plusieurs communes de la région.

Le chef du gouvernement arménien était accompagné du vice-Premier ministre Hambardzum Matevosyan, du ministre de l’Administration territoriale et des Infrastructures Gnel Sanosyan, du vice-ministre de l’Économie Arman Khojoyan, du président du Comité de développement urbain Armen Ghularyan, du gouverneur de la région d’Armavir Edward Hovhannisyan et d’autres.

Au cours de la visite, le chef du gouvernement arménien a pris connaissance des principaux travaux de réparation du tronçon M-3, reliant depuis la frontière arméno-turque Margara-Vanadzor-Tashir et la frontière géorgienne de l’autoroute interétatique. Nikol Pachinian a également visité le tronçon routier desservant sur 8,5 km les villages de Margara, Vardanashen, Yeraskhahun, Jrarbi, Apaga, et Lusagiugh dans la région d’Armavir.

15 % des travaux de construction ont déjà été achevés. Le coût du projet est de 1 milliard 107 millions de drams. Source Radiolur.

Krikor Amirzayan