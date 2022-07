L’armée azerbaïdjanaise ouvre une nouvelle unité militaire à Khojavand au Karabakh

L’Azerbaïdjan, qui se présente comme un Etat laïc, souligne néanmoins dans sa communication avoir choisie le jour de l’Aïd al-Adha ( fête du sacrifice, la plus grande fête musulmane ), pour inaugurer une nouvelle unité militaire sur le territoire du district de Khojavand au Haut-Karabakh à proximité de l’Arménie. Cette « cérémonie » a eu lieu en présence du ministre de la Défense azerbaïdjanais, le colonel général Zakir Hasanov, et de Eyvaz Huseynov chef du pouvoir exécutif du district de Khojavand, qui ont assisté à l’égorgement des moutons, hautement symbolique en la circonstance...

Il est à noter que ce renforcement de la présence militaire azerbaïdjanaise à quelques encablures de l’Arménie s’inscrit dans un contexte de violations permanentes du cessez-le-feu assortis d’une série de communiqués tous plus mensongers les uns que les autres accusant, comme il est de coutume, la partie arménienne de se livrer elle-même à ce type de violation. Dans la plus pure tradition négationniste du panturquisme.