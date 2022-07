Interview du ministre des affaires étrangères Ararat Mirzoyan au journal grec « Kathimerini ».

Le 27 juin, dans le cadre de sa visite de travail en Grèce, le ministre des Affaires étrangères de la République d’Arménie Ararat Mirzoyan a donné une interview au journal grec « Kathimerini », dont nous diffusons ci-dessous l’intégralité :

Question : Les relations gréco-arméniennes sont traditionnellement amicales. Existe-t-il un espace pour un développement ultérieur ? Quels sont les principaux sujets de vos contacts ici à Athènes ?

Réponse : La Grèce est l’un des plus importants partenaires de l’Arménie en Europe et dans le monde. Les relations entre l’Arménie et la Grèce sont fondées sur une histoire et des valeurs communes millénaires, sur l’amitié et la solidarité entre nos deux peuples. Tout au long des siècles, Arméniens et Grecs ont vécu pacifiquement les uns à côté des autres, ont collaboré pour créer de la valeur et de la prospérité, et ont lutté ensemble contre les oppresseurs extérieurs. Dans ce contexte, je tiens à souligner que nous n’oublierons jamais le soutien inconditionnel que le peuple et le gouvernement grecs ont apporté dans les moments très difficiles de l’histoire de notre nation, l’exemple le plus récent étant la guerre de 2020.

Cette année, nous célébrons le 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre nos républiques. Au cours de ces trois décennies, plus de 40 documents ont été signés entre les deux pays et nous avons développé des relations interétatiques robustes et un solide programme bilatéral allant d’un dialogue politique actif à un partenariat dans différents domaines, notamment la défense, l’économie, l’éducation, la culture et de nombreux autres domaines, ainsi qu’une collaboration mutuellement bénéfique sur des plateformes multilatérales. Lors de ma récente visite de travail en Grèce, j’ai eu des entretiens très productifs avec la présidente Katerina Sakellaropoulou et le premier ministre Kyriakos Mitsotakis, ainsi que des discussions approfondies avec mon collègue et bon ami le ministre Nikos Dendias. Nous avons fait des progrès et sommes parvenus à une compréhension commune sur un certain nombre de questions importantes et nous continuerons à travailler pour approfondir encore nos relations.

Je pense également que nous devrions réfléchir à la possibilité de porter la coopération entre l’Arménie et la Grèce à un niveau sensiblement plus élevé, qui pourrait convenir à des partenaires stratégiques. Je suis convaincu que nous devrions travailler dans cette direction dans un avenir proche.

Question : L’Arménie, la Grèce et Chypre ont tenu plusieurs cycles de discussions trilatérales. Comment cette relation peut-elle encore évoluer ?

Réponse : L’Arménie attache une grande importance au format trilatéral de coopération. À ce jour, nous avons mené avec succès plusieurs réunions ministérielles trilatérales. Nous sommes impatients d’accueillir le sommet de ce format au niveau des dirigeants de nos trois pays.

Nos nations ont une riche expérience de la collaboration et du soutien mutuel et nous pensons que nos États ont un énorme potentiel pour promouvoir la stabilité, la sécurité et la paix dans la région, grâce au renforcement du dialogue politique et de la coopération entre l’Arménie, la Grèce et Chypre. Nous reconnaissons également l’importance et l’efficacité de la coopération trilatérale en matière de défense, de diaspora, de liens parlementaires, de situations d’urgence, d’informatique, de soins de santé, d’investissements, de tourisme, d’éducation et de culture. Je suis convaincu que ce format est voué au succès.

Question : En 2020, il y a eu une guerre au Nagorny-Karabakh. L’Arménie est-elle prête à accepter le statu quo actuel autour du Haut-Karabakh ? Et si non, quelle pourrait être une alternative ?

Réponse : Malgré les affirmations des autorités azerbaïdjanaises selon lesquelles, après la guerre de 44 jours de 2020, le Haut-Karabakh n’existe plus en tant qu’entité et que le conflit est terminé, la réalité et la position de la communauté internationale prouvent le contraire : Le Haut-Karabakh existe bel et bien avec sa population arménienne, qui continue de vivre sur ses terres ancestrales et dont la sécurité est désormais assurée par les casques bleus russes, conformément à la déclaration trilatérale du 9 novembre 2020, qui a mis fin à cette guerre dévastatrice.

Le conflit ne cesse pas d’exister simplement parce que l’une des parties déclare qu’il n’existe pas. C’est de l’auto-illusion. En outre, les déclarations officielles de nos nombreux partenaires et organisations internationaux, y compris les pays médiateurs, montrent clairement que le conflit du NK nécessite toujours un règlement final par le biais de négociations sous le mandat de la coprésidence du Groupe de Minsk de l’OSCE ; un règlement qui devrait fournir des garanties de sécurité et de protection de tous les droits des Arméniens de l’Artsakh et, par conséquent, le statut final du Haut-Karabakh.

Question : Vous avez plusieurs pistes de négociations avec l’Azerbaïdjan. La guerre en Ukraine peut-elle influencer les développements diplomatiques dans le Caucase du Sud ?

Réponse : La situation dans le Caucase du Sud reste fragile. Alors que l’Arménie, par ses actions, aspire à relancer des négociations de paix globales, notamment sur le règlement du conflit du Haut-Karabakh, et ainsi apporter la stabilité et la paix dans la région, l’Azerbaïdjan poursuit sa politique de provocations et de menaces de recours à la force. Après l’évolution de la situation en Ukraine, les forces armées azerbaïdjanaises ont envahi le village de Parukh dans le Haut-Karabakh, ce qui a été précédé par le bombardement constant de villages et d’infrastructures civiles, l’incitation de la population arménienne pacifique des villages voisins à quitter leurs maisons sous la menace de l’usage de la force, l’interruption du fonctionnement du gazoduc pendant plusieurs semaines dans un froid sans précédent, etc.

Actuellement, alors que le monde porte son attention sur l’Ukraine, l’Azerbaïdjan peut être tenté de lancer une provocation à grande échelle à tout moment. Par conséquent, il est extrêmement important que la communauté internationale prenne des mesures efficaces pour prévenir les tentatives de déstabilisation de la situation dans le Caucase du Sud․.

Question : Êtes-vous optimiste quant à la normalisation entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan ?

Réponse : Conformément aux déclarations trilatérales adoptées par la médiation russe le 11 janvier 2021 et le 26 novembre 2021, et aux accords conclus à Bruxelles, l’Arménie a engagé de manière constructive un dialogue avec l’Azerbaïdjan sur la normalisation générale des relations, la délimitation et la sécurité des frontières entre les deux pays et le déblocage des liens économiques régionaux et des communications de transport.

Nous réitérons notre engagement à travailler de manière constructive dans toutes les directions, et je tiens à souligner que le processus aurait été beaucoup plus fluide et efficace si l’Azerbaïdjan s’était abstenu de son dangereux maximalisme et de sa rhétorique arménophobe, de la détention de nombreux prisonniers de guerre arméniens et d’autres personnes détenues, de la destruction du patrimoine culturel et religieux arménien, de l’entrave à l’accès des organisations humanitaires internationales à la zone de conflit du Haut-Karabakh, etc.

Dans l’ensemble, nous pensons que, malgré tout le sang et la haine dont la région a été témoin, il existe une réelle opportunité de paix dans le Caucase du Sud. L’Arménie a réaffirmé à plusieurs reprises sa volonté d’établir une stabilité à long terme et d’ouvrir une ère de développement pacifique dans la région. Dans le même temps, il est évident que ces efforts ne peuvent être unilatéraux, et nous attendons de la partie azerbaïdjanaise une approche tout aussi constructive et des mesures pratiques sincères à cette fin.

Question : L’Arménie a récemment entamé un processus de normalisation de ses liens avec la Turquie. Êtes-vous optimiste quant à des mesures tangibles dans cette direction ? Quelles pourraient être ces mesures ?

Réponse : Les dirigeants arméniens ont déclaré à plusieurs reprises, et cela est également mentionné dans notre programme gouvernemental, que l’Arménie est prête à établir des relations diplomatiques avec la Turquie et à ouvrir la frontière entre nos pays, que la Turquie a unilatéralement fermée en 1993.

Les représentants spéciaux ont été nommés pour le processus de normalisation des relations entre l’Arménie et la Turquie et quatre réunions ont déjà eu lieu au cours desquelles les parties ont réitéré leur engagement à poursuivre le processus sans aucune condition préalable dans le but d’ouvrir les frontières et d’établir des relations diplomatiques. Pour donner une dynamique positive à ce processus, j’ai accepté l’invitation du ministre des Affaires étrangères de Turquie à participer au Forum diplomatique d’Antalya et j’ai rencontré mon homologue en marge du Forum.

Aujourd’hui, une volonté politique et la volonté d’entreprendre des mesures concrètes en vue de normaliser les relations sont nécessaires au succès du processus. La partie arménienne a démontré les deux à plusieurs reprises et nous attendons la même chose de la partie turque.

Question : Quelle est la position de l’Arménie concernant les questions les plus sensibles pour la Grèce en ce moment, telles que la tension qui augmente régulièrement aux frontières gréco-turques, et la question de Chypre ?

Réponse : L’Arménie soutient pleinement l’intégrité territoriale et la souveraineté de la République hellénique. L’Arménie considère comme inacceptables toutes les actions et mesures susceptibles de violer grossièrement les normes du droit international, du droit de la mer, ainsi que de la Charte des Nations unies.

En ce qui concerne la question de Chypre, comme pour la question du Haut-Karabakh, dans ce cas également, toute tentative de présenter les conséquences de l’usage de la force comme une solution est inacceptable pour nous. L’Arménie et Chypre se sont toujours soutenues mutuellement sur les plateformes bilatérales et multilatérales.