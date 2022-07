Dans le cadre du Festival Les instants chavirés (8 au 10 juillet à Montreuil), le Studio Boissière reçoit deux artistes samedi 9 :

A 15h : Dominique Regef présentera un solo intégrant compositions propres et reprises de chansons anglo-saxonnes, du Jazz et du classique avec le désir d’ouvrir les frontières artificielles entre ces cultures musicales :

voyage à travers le temps et l’espace.

A 17h : Claire Bergerault, solo voix et accordéon performe dans le domaine de la musique improvisée et expérimentale.

