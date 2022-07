Anna Hakobyan a visité la ville de Katcharan dans la région de Syunik et a rendu visite à la grand-mère centenaire Arshalouys

Dans le cadre de sa visite dans la région de Syunik au sud de l’Arménie, Anna Hakobyan, l’épouse du Premier ministre arménien, s’est rendue dans la ville de Katcharan aujourd’hui 7 juillet, où elle a été accueillie par le maire, Manvel Parazamyan. Le maire a accompagné l’épouse du Premier ministre arménien jusqu’à la maison d’Arshalouys Tadevosyan, 100 ans, qui a participé à la Grande Guerre patriotique de 1939-45.

Comme le bureau d’Anna Hakobyan informe ils ont été reçus par la grand-mère Arshalouys, son fils, son petit-fils et ses arrière-petits-enfants.

Anna Hakobyan a remis la médaille du 30e anniversaire de la République d’Arménie du Premier ministre Nikol Pachinian à la grand-mère Arshalouys.

Anna Hakobyan et la centenaire Arshalouys Tadevosyan, ont débuté la conversation par des histoires sur la guerre. Pendant la Grande guerre patriotique, la grand-mère Arshalouys était militaire de combat dans des unités de mitrailleurs, et est allée sur le terrain à l’âge de 19 ans, laissant ses études incomplètes. Arshalouys Tadevosyan a montré à Anna Hakobyan les médailles qu’elle avait reçues et a dit qu’elle avait continué son service dans l’armée soviétique jusqu’à la fin de la guerre. Après 1945, elle revient en Arménien et travaille pendant des années à l’usine de cuivre-molybdène de Katcharan.Anna Hakobyan s’est intéressée à la santé de la centenaire qui a répondu qu’elle ne se plaignait pas de sa mémoire, seule son ouïe s’était détériorée. La conversation s’est poursuivie avec la récitation de grand-mère Arshalouys. Elle a récité le poème « Liberté » de Mikael Nalbandyan.

Arshalouys Tadevosyan a élevé 4 enfants, a 11 petits-enfants et 10 arrière-petits-enfants. Source Armenpress.

Krikor Amirzayan