Grâce à la coopération du centre de réadaptation des soldats Arméniens blessés de la « Maison du soldat » et du Comité de l’aviation civile d’Arménie, sept jeunes du centre de réadaptation ont été admis à la sécurité aérienne d’Arménie et quatre autres affectés au service de comptabilité.

Grâce à ce programme, près d’une trentaine de soldats blessés réadaptés travaillent actuellement à l’aéroport « Zvartnots » d’Erévan et dans divers départements du secteur de l’aviation civile en Arménie. Source Radiolur.

Krikor Amirzayan