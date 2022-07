L’Assemblée nationale d’Arménie a adopté le projet de loi visant à fournir un appartement à Erevan aux officiers diplômés d’une institution de formation militaire

Chaque officier diplômé d’un établissement d’enseignement militaire en Arménie et nommé à un poste d’officier au ministère de la Défense d’Arménie recevra un appartement de 3 pièces à Erevan. Le projet de loi portant modifications et ajouts à la loi « Sur le service militaire et le statut des militaires » a été adopté en deuxième lecture et intégralement à l’Assemblée nationale, recueillant 58 voix favorables.

La sécurité du logement proposée implique l’attribution d’appartements de service avec le droit de les utiliser gratuitement après la fin des études aux militaires admis dans un établissement d’enseignement militaire après le 1er juillet 2022 et après l’expiration de 20 ans de service militaire, comme ainsi qu’avant l’expiration de la durée du contrat, lorsqu’ils sont déclarés inaptes au service militaire en raison de leur état de santé, en cas de renvoi du service militaire contractuel et d’acquisition du droit à une pension militaire d’invalidité, fournir l’appartement au militaire avec le droit de propriété à titre gratuit.

En outre, il est prévu que pendant la durée de l’accord, en raison d’un lien de causalité avec le service militaire du militaire, c’est-à-dire en cas de décès, l’appartement attribué au militaire avec droit d’usage gratuit soit mis à la disposition des membres de la famille avec le droit de libre propriété.

La durée du service militaire contractuel des militaires admis dans un établissement d’enseignement militaire est de 20 ans. L’officier obtiendra le droit de posséder l’appartement immédiatement après 20 ans de service militaire. Ainsi, le militaire recevra un appartement de 3 pièces à Erevan, dont le prix maximum est fixé à 28,5 millions de drams.

Lors de la discussion du projet de loi de la première à la deuxième lecture, certains ajouts ont été apportés afin d’étendre le droit proposé à la sécurité du logement aux militaires occupant des postes d’officiers dans les troupes des gardes-frontières.

"Nous pourrons également fournir un logement aux gardes-frontières qui ont étudié dans nos établissements d’enseignement militaire et signé un contrat de service de 20 ans avec l’État. Ils auront les mêmes droits et responsabilités que les militaires qui serviront dans nos forces armées », a déclaré le ministre arménien de la Défense Souren Papikyan. Source Armenpress.

Krikor Amirzayan