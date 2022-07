Plus de 220 000 voyageurs en Arménie par la compagnie de chemin de fer Sud-Caucasiens en croissance forte

Au premier semestre 2022, plus de 220 000 passagers ont été transportés par les trains de la compagnie des « chemins de fer Sud-Caucasiens du » soit une croissance de 22% par rapport au premier semestre 2021, lorsque 192 500 passagers avaient été transportés.

Cette augmentation du nombre de passagers a été enregistrée dans toutes les directions. En particulier, 205 500 passagers ont été transportés dans les transports à l’intérieur même de l’Arménie qui enregistra une augmentation de 15 %. Près de 15 000 voyageurs ont été transportées à l’étranger, avec les liaison ferroviaires Erévan-Tbilissi-Erévan et Erévan-Batoumi-Erévan, soit près de 5 fois plus que le chiffre d’avant Covid 2020.

Les vendredis, samedis et dimanches, le train express Erévan-Gyumri devient de plus en plus populaire parmi les citoyens et les touristes. Par rapport au premier semestre 2021, deux fois plus de passagers ont été transportés par cette ligne cette année avec 11 500 personnes. Depuis l’année dernière, les passagers sont servis par un nouveau matériel roulant moderne qui répond à toutes les exigences de confort et de sécurité des passagers.

La compagnie ferroviaire travaille également à attirer les citoyens vers le chemin de fer, pour lequel des négociations sont en cours avec les autorités locales pour optimiser les tracés routiers et activer les principales gares du pays. À cet égard, l’entreprise encourage la tenue d’événements culturels dans les bâtiments des gares, augmente la variété et la qualité du service aux voyageurs non seulement dans les trains, mais aussi dans les gares. Source Radio publique d’Arménie.

Krikor Amirzayan