Toujours ce besoin gratuit, déplacé et pour tout dire ignoble de @datirachida de reprocher à @Anne_Hidalgo son soutien à l’Arménie 🇦🇲 démocratique et agressée… même si elle n’ose plus afficher son soutien à la dictature haineuse et belliqueuse de son ami le tyran Aliyev https://t.co/PhZPdci6yL

— François DEVEDJIAN (@fdevedjian) July 5, 2022