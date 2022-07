Les territoires azerbaïdjanais ne seront utilisés par aucun pays pour agir contre l’Iran : ministre des Affaires étrangères

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Jeyhun Bayramov, a déclaré que l’Azerbaïdjan ne permettra à aucun pays d’utiliser ses territoires pour agir contre l’Iran.

« L’Azerbaïdjan ne permettra jamais à un pays tiers d’agir contre la République islamique d’Iran à partir de ses territoires », a déclaré M. Bayramov, qui se trouvait en Iran pour une visite officielle, lors d’une réunion avec le président du Parlement Mohammad Baqer Qalibaf le 4 juillet, selon l’agence de presse Fars.

Au cours de la réunion, le ministre azerbaïdjanais a noté que, selon la phraséologie en vigueur à Bakou « la libération de l’occupation arménienne de la frontière Azerbaïdjan-Iran, longue de 132 kilomètres, crée de nouvelles opportunités de coopération ». En même temps, il a parlé des propositions avancées par l’Azerbaïdjan pour l’établissement de la paix et de la stabilité dans la période post-conflit, et des mesures prises à cet égard.

De son côté, l’orateur iranien a évoqué la situation actuelle dans la région du Caucase, affirmant que « nous devons nous opposer à toute question qui nuit à la sécurité et à la paix dans la région. »

Il a averti que la présence d’Israël dans n’importe quelle région créerait de l’insécurité et a réitéré que les responsables iraniens sont « sensibles à la sécurité du pays, en particulier à la présence du régime sioniste dans la région ».

M. Qalibaf a déclaré que l’Iran est toujours prêt à soutenir l’établissement de liens de communication entre la région économique du Zangazur oriental de l’Azerbaïdjan et la République autonome du Nakhitchevan, et que la partie iranienne est déterminée à mettre en œuvre ces projets.

Il a également noté que l’Iran souhaite participer aux travaux de reconstruction et de restauration dans les régions économiques du Zangazur oriental et du Karabakh en Azerbaïdjan.

Lors d’une réunion avec Bayramov le 4 juillet, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, avait déclaré que « depuis le début du conflit du Karabakh, l’Iran a toujours exprimé sa volonté d’aider à résoudre le différend ».

« Nous sommes toujours prêts à continuer à apporter notre aide à cet égard pour résoudre les questions restantes sur la base du respect de l’intégrité territoriale et de la souveraineté des parties et par le dialogue et la politique », a déclaré le ministre iranien lors d’une conférence de presse conjointe à Téhéran.

M. Amir-Abdollahian a déclaré qu’au cours des dix derniers mois, l’Iran et l’Azerbaïdjan ont laissé derrière eux les « malentendus médiatiques » et ont renforcé leurs liens dans tous les domaines.

Il a déclaré que la synchronisation des réseaux électriques entre l’Iran et l’Azerbaïdjan pour « assurer la sécurité énergétique » serait finalisée lors de la prochaine visite du ministre de l’énergie Ali Akbar Mehrabian à Bakou.

Le ministre iranien a également annoncé que Téhéran accueillera la prochaine réunion du format 3+3 - les trois pays du Caucase du Sud, à savoir l’Azerbaïdjan, l’Arménie et la Géorgie, plus leurs trois voisins, la Russie, la Turquie et l’Iran.

Les deux ministres ont également discuté de questions environnementales, notamment de la pollution de la rivière Araz le long de la frontière entre l’Azerbaïdjan et l’Iran.

M. Bayramov a déclaré au cours de la réunion qu’après 30 ans d’occupation, la principale priorité de l’Azerbaïdjan est de reconstruire les zones libérées, ajoutant que le pays coopérera avec les pays voisins ainsi qu’avec l’Iran.

Il a déclaré que l’Iran serait également impliqué dans les projets de reconstruction, ajoutant qu’une école et un hôpital seraient construits par des entreprises iraniennes dans ces zones.

M. Bayramov a également salué l’augmentation de 30 % du volume des échanges commerciaux entre les deux pays au cours de l’année écoulée.

Le président iranien Ebrahim Raisi a appelé à la poursuite de l’expansion des liens Téhéran-Bakou lors d’une réunion avec le ministre azerbaïdjanais des affaires étrangères le 4 juillet.

« L’expansion des bonnes relations bilatérales peut conduire à une coopération régionale efficace », a déclaré Raisi, soulignant qu’il n’y a pas de limites à la stimulation des liens entre les deux pays, selon le site officiel du président iranien.

Pour sa part, M. Bayramov a commenté « l’augmentation significative des relations diplomatiques » entre les responsables des deux pays.

Les parties ont souligné l’importance de garantir la paix et la sécurité dans la région, ainsi que l’importance de la coopération entre les pays de la région dans ce sens.

