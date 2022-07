Le ministre arménien de la Justice déçu par le scandale judiciaire

Le ministre de la Justice, Karen Andreasian, s’est dit déçu mercredi par la fuite d’un enregistrement audio qui a conduit à la démission du plus haut magistrat arménien.

Gagik Jahangirian, chef par intérim du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), a démissionné vendredi dernier à la suite de la publication d’un enregistrement dans lequel il semblait avertir son prédécesseur, Ruben Vartazarian, de démissionner ou de faire face à des accusations criminelles. Une porte-parole du SJC a attribué la démission aux « problèmes de santé » de Jahangirian.

« Franchement, beaucoup de choses là-bas n’étaient pas à mon goût, y compris la musique qui jouait dans cet enregistrement », a déclaré Andreasian au service arménien de RFE/RL. « Et certaines parties du contenu [de la conversation de février 2021 entre Jahangirian et Vartazarian] témoignaient de tous ces problèmes dont j’ai parlé en tant que ministre de la Justice, en tant qu’avocat, en tant que simple citoyen et en tant que médiateur des droits de l’homme. »

Andreasian a cité à cet égard la remarque du Premier ministre Nikol Pashinian selon laquelle le scandale a sapé la confiance du public dans le système judiciaire arménien et la crédibilité des réformes judiciaires déclarées par les autorités.

« Je pense que c’est une évaluation très sérieuse après laquelle nous avons vu, pour des raisons de santé et aussi d’autres circonstances, certains développements », a-t-il poursuivi. « Je ne peux pas dire qu’ils nous satisfont pleinement, nous et la société. Mais nous pouvons constater un certain processus de guérison. »

Jahangirian a été nommé membre du CJS en janvier 2021 par le parlement arménien contrôlé par le parti au pouvoir, le Contrat civil. Il a pris la tête de l’organe supervisant les tribunaux arméniens en avril 2021, immédiatement après que Vartazarian a été mis en examen et suspendu de son poste de président du CSM dans un contexte de tensions croissantes avec Pashinian.

« Toutes les nominations de personnel ne produisent pas les résultats attendus par notre gouvernement », a déclaré Andreasian lorsqu’il a été interrogé sur le choix controversé de Jahangirian.

Les dirigeants de l’opposition et d’autres critiques du gouvernement affirment que M. Pashinian a installé M. Jahangirian à la tête de l’organisme de surveillance judiciaire afin de réduire l’indépendance de la justice. Depuis lors, les juges arméniens ont rarement rejeté les mandats d’arrêt demandés par les autorités chargées de l’application de la loi à l’encontre de personnalités de l’opposition poursuivies pour diverses accusations qu’elles ont rejetées comme étant politiquement motivées.

L’opposition ainsi que certains avocats et juges ont accusé à plusieurs reprises le gouvernement de M. Pashinian de chercher à accroître l’influence du gouvernement sur les tribunaux sous le couvert des réformes judiciaires annoncées. Les autorités nient cette affirmation, insistant sur le fait que les réformes visent à renforcer l’État de droit.

Andreasian a déclaré en février que, dans le cadre de ces réformes, le CSM devrait licencier cette année un grand nombre de juges, y compris ceux qui ont ouvertement critiqué les autorités.

De même, Jahangirian a déclaré en août dernier que les tribunaux arméniens devaient être purgés des « personnes qui ont commis des crimes contre la justice ». L’homme de 67 ans a lui-même été accusé de graves violations des droits de l’homme lorsqu’il travaillait comme procureur principal de 1997 à 2008.