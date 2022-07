Poutine et Pashinian discutent à nouveau des pourparlers arméno-azéris

Mercredi, le Premier Ministre Nikol Pashinian a téléphoné au Président russe Vladimir Poutine pour discuter de la mise en œuvre des accords arméno-azerbaïdjanais négociés par la Russie.

Le Kremlin a déclaré que les deux dirigeants se sont concentrés sur « les questions de la garantie de la sécurité à la frontière arméno-azerbaïdjanaise et du rétablissement des liens économiques, de transport et de logistique dans le Caucase du Sud. »

Le service de presse du gouvernement arménien a également indiqué que Poutine et Pashinian ont parlé de la poursuite des efforts visant à délimiter la frontière arméno-azérie et à l’ouvrir aux voyages et transports de marchandises.Le communiqué précise qu’ils ont discuté spécifiquement du travail d’une commission récemment formée sur la démarcation de la frontière.

La commission a tenu sa première réunion dans une section de la frontière le 24 mai. La date de sa deuxième session, qui doit se tenir en Russie, n’a pas encore été fixée.

Moscou s’est impliqué plus activement dans des négociations distinctes au sujet des liaisons de transport arméno-azerbaïdjanaises. Une commission russe, arménienne et azerbaïdjanaise chargée de cette question s’est réunie à Moscou et à Saint-Pétersbourg le mois dernier.

Le 28 juin, le coprésident arménien de cette commission, le vice-premier ministre Mher Grigorian, a déclaré que Bakou et Erevan avaient réduit leurs divergences sur « le contrôle des frontières et des douanes ainsi que sur la sécurité du passage des citoyens, des véhicules et des marchandises par les routes et les chemins de fer en Arménie et en Azerbaïdjan ».

En revanche, Pashinian a déclaré le 27 juin que Bakou a rejeté un projet d’accord sur la construction d’une voie ferrée qui reliera l’Azerbaïdjan à son exclave du Nakhitchevan en passant par l’Arménie.

Le Président azéri Ilham Aliyev a demandé à plusieurs reprises la création d’un « corridor » extraterritorial pour le Nakhitchevan, qui exempterait les voyageurs et les marchandises des contrôles frontaliers arméniens. Erevan a rejeté ces demandes, affirmant qu’elles allaient à l’encontre des accords négociés par la Russie.

Aliyev et Poutine se sont rencontrés le 29 juin en marge d’un sommet des États de la Caspienne qui s’est tenu au Turkménistan.