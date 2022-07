Le gouvernement arménien nie avoir ciblé les opposants dans sa campagne d’enrôlement

Mercredi, le Ministre de la Défense Suren Papikian a déclaré ne pas avoir ordonné à l’armée arménienne d’enrôler des militants d’opposition dans le but d’affaiblir les manifestations antigouvernementales qui se poursuivent à Erevan.

Le gouvernement arménien a approuvé le 23 juin un appel de trois mois de plus de 1 440 réservistes de l’armée qui débutera le 1er août, invoquant la nécessité de renforcer les forces armées avec du personnel qualifié et prêt au combat.

Des représentants de la principale alliance d’opposition, Hayastan, ont déclaré à la fin de la semaine dernière que des dizaines de ses membres masculins et de ses partisans avaient depuis reçu des documents d’appel militaire. Selon eux, les autorités tentent ainsi de punir les participants actifs aux rassemblements réguliers et de décourager d’autres Arméniens de se joindre aux manifestations prévues pour les semaines à venir.

S’exprimant devant le Parlement arménien, Papikian s’est plaint que Seyran Ohanian, ancien Ministre de la Défense qui dirige aujourd’hui le groupe parlementaire d’Hayastan, ait téléphoné au plus haut responsable de l’enrôlement dans l’armée pour demander qu’il soit mis fin au prétendu recrutement massif de jeunes de l’opposition.

« Êtes-vous citoyens de la République d’Arménie ou non ? », a lancé un Papikian visiblement irrité, en s’adressant à l’opposition. « Est-ce que le Ministre de la Défense a ordonné cela ? Même si de telles choses se sont produites dans le passé, elles ne se produisent pas sous nos yeux. »

« Deuxièmement, la prochaine fois, ne vous réservez pas le droit de contacter des responsables militaires ou de leur adresser des appels secrets, car de tels appels peuvent entraîner une responsabilité juridique », a-t-il averti.

L’armée arménienne n’a jamais été accusée par le passé de tenter d’enrôler en masse des membres ou des partisans de l’opposition pour des raisons politiques.

Ohanian a rejeté les critiques de Papikian, affirmant que la loi arménienne autorise les députés à demander des explications aux représentants de l’État, à l’oral comme à l’écrit. Il a ajouté avoir simplement demandé au Commissaire Militaire en Chef du pays de préciser s’il avait réellement ordonné à ses équipes de cibler les opposants.

« La mobilisation militaire ne peut pas être sélective », a déclaré Ohanian à la presse.

Andranik Kocharian, le Président de la Commission de la Défense et de la Sécurité du Parlement arménien, a suggéré que de nombreux manifestants détenus par la police anti-émeute échappent au service militaire obligatoire ou aux appels périodiques des réservistes de l’armée. S’exprimant lors d’une réunion de la commission à Erevan, Kocharian a déclaré que les forces de l’ordre devraient « recueillir les données personnelles de ces citoyens et les transmettre au Ministère Arménien de la Défense ».

De hauts responsables de la police et de l’armée participant à la réunion ont soutenu l’idée condamnée par des militants des droits de l’homme.

« De quelles normes juridiques parlent-ils ? », a déclaré Ohanian. « Des personnes ayant commis des crimes pendant leur service militaire évoquent ce sujet. Ils feraient mieux de faire leur travail. »

Le leader de l’opposition faisait apparemment référence au casier judiciaire de Papikian, révélé par un journal arménien en 2020.

Le quotidien Hraparak a rapporté que Papikian, qui était à l’époque Ministre du gouvernement local, avait été condamné à plus de deux ans de prison en 2006 pour avoir poignardé son commandant pendant son service militaire obligatoire. Le quotidien précise qu’il a été libéré de prison un an plus tard.

Papikian, qui est un membre éminent du parti au pouvoir, le Contrat Civil, a reconnu sa condamnation pénale tout en condamnant l’article du journal comme étant une intrusion dans sa vie personnelle.