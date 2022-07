Le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan, a eu une conversation téléphonique avec le président russe Vladimir Poutine.

Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a eu une conversation téléphonique avec le président russe Vladimir Poutine a rapporté le Département de l’information et des relations publiques du bureau du Premier ministre de la République d’Arménie.

Les interlocuteurs ont abordé un certain nombre de questions de l’agenda bilatéral arméno-russe, ainsi que des problèmes régionaux, la situation autour du Haut-Karabagh.

Les parties ont discuté de la mise en œuvre des déclarations tripartites des dirigeants arménien, russe et azéri du 9 novembre 2020, du 11 janvier 2021 et du 26 novembre 2021.

Des réflexions ont été échangées sur les activités du comité arméno-azéri chargé de la démarcation de la frontière et les questions liées à la sécurité frontalière, le travail étant effectué dans le sens du processus de déblocage des communications régionales. Source Armtimes.

Krikor Amirzayan