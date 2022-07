Le Parlement vote un renforcement du contrôle gouvernemental sur les hauts gradés de l’armée

Mercredi, l’Assemblée Nationale a approuvé une proposition du gouvernement visant à faire du plus haut Général de l’armée arménienne un subordonné direct du Ministre de la Défense.

« Les forces armées doivent rendre compte au Ministre de la Défense et au Commandant en Chef », a déclaré le Ministre de la Défense Suren Papikian aux députés pro-gouvernementaux, avant qu’ils se prononcent sur une série d’amendements à une loi de défense nationale.

En vertu de ces amendements, le Chef de l’État-Major Général de l’armée arménienne occupera automatiquement le poste de Premier Vice-Ministre de la Défense. Mais il n’exercera pas les fonctions ministérielles si le ministre est absent du pays.

Papikian a déclaré que cela rendrait la structure de commandement et de contrôle de l’armée « plus fluide » et plus « verticale ». Il a ajouté que les dirigeants du pays souhaitaient « tirer les leçons » d’une « expérience amère » non spécifiée.

Le dernier Chef d’État-Major Général, Artak Davtian, et six autres généraux de haut rang ont été destitués en février par des décrets présidentiels, pris à l’initiative du Premier Ministre Nikol Pashinian. Ce dernier n’a toujours pas désigné un nouveau Chef de l’Armée, ce qui suscite de vives inquiétudes au sein de l’opposition.

L’évincement des Généraux est intervenu un an après que le prédécesseur de Davtian, Onik Gasparian, et quatre douzaines d’autres officiers de haut rang ont accusé le gouvernement de Pashinian d’incompétence et de mauvaise gestion, tout en demandant sa démission. Cette demande sans précédent a été saluée par l’opposition, mais condamnée comme une tentative de coup d’état par Pashinian.

Armen Khachatrian, un haut parlementaire représentant le parti au pouvoir, Contrat Civil, a reconnu que les autorités espèrent que ce changement structurel empêchera les hauts gradés de l’armée de se confronter à eux à l’avenir.

Les députés de l’opposition, eux, estiment que c’est l’objectif principal du projet de loi du gouvernement, qui a été approuvé par le Parlement en première lecture.

« Ils résolvent une question de politique purement interne », a déclaré Tigran Abrahamian, de l’alliance d’opposition Pativ Unem. « Ils pensent qu’ils assureront ainsi un contrôle étroit sur les militaires, ce qui empêchera toute déclaration ou action politique de la part des Généraux. »

« Mais ils ne résolvent pas vraiment le problème car le Chef d’État-Major Général était déjà subordonné au Ministre de la Défense, sans parler de sa subordination au Premier Ministre », a-t-il expliqué à la presse.

Abrahamian a accusé le gouvernement de Pashinian de « politiser » le plus haut poste militaire.

Pashinian a promis une réforme majeure de l’armée peu après la défaite de l’Arménie dans la guerre de 2020 avec l’Azerbaïdjan. Il a remplacé trois Ministres de la Défense depuis qu’un cessez-le-feu négocié par la Russie a mis fin aux six semaines d’hostilités en novembre 2020.

Les forces d’opposition accusent Pashinian d’être responsable de cette guerre désastreuse, qui a fait au moins 3 800 morts parmi les soldats arméniens. Elles affirment également que depuis son gouvernement fait peu pour reconstruire les forces armées.