Mevlut Cavusoglu : Les rencontres d’émissaires arméniens et turcs sont l’occasion de communiquer sans intermédiaires

Le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu a fait une déclaration relative à la normalisation des relations avec l’Arménie.

Selon l’agence turque Anatolie, Mevlut Cavusoglu a déclaré que la Turquie voulait régler les relations avec l’Arménie sans médiateurs. "Les réunions d’envoyés spéciaux sont l’occasion de communiquer sans intermédiaires. Ils discutent entre eux des mesures à prendre pour accroître la confiance bilatérale » a déclaré Mevlut Cavusoglu, soulignant que la Turquie coordonne le processus de règlement avec l’Arménie et l’Azerbaïdjan.

M. Cavusoglu a également déclaré que les « groupes extrémistes » en Arménie ne veulent pas le règlement des relations avec la Turquie et l’Azerbaïdjan et attaquent constamment la maison du Premier ministre.

Le ministre turc des Affaires étrangères, sans évoquer clairement le « corridor de Zangezur », a souligné que les infrastructures convenues entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie devaient être mises en œuvre. Source News.am.

Krikor Amirzayan