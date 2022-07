Les États-Unis peuvent jouer un rôle important dans la normalisation des relations entre Erevan et Bakou affirme Aliev

Le président azéri Ilham Aliev estime que les États-Unis peuvent jouer un rôle important dans la normalisation des relations entre Erevan et Bakou. L’agence russe TASS informe à ce sujet.

"Au moment où les conditions favorables ont été créées pour l’établissement d’une paix stable et du progrès économique dans le Sud-Caucase, nous pensons que les États-Unis peuvent jouer un rôle important dans la régulation des relations entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, l’ouverture des communications, et l’établissement de liens entre les peuples » a-t-il déclaré dans un texte dans lequel Aliev félicitait le président américain Joe Biden pour le jour de l’indépendance. Par ailleurs, Nikol Pachinian a également envoyé au président américain une lettre de félicitations.

Le président de l’Azerbaïdjan a également exprimé son opinion que les États-Unis peuvent apporter une contribution significative au processus de préparation d’un traité de paix entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Source Armenpress.

Krikor Amirzayan