Le patriotisme et le développement social et culturel envers les enfants dans les villages d’Arménie, à Noramarg avec l’incontournable Naira Nahapetyan

« Commune Active » (Ակտիվ Համայնք) du village de Noramarg dans la région de Masis (Arménie) avec à sa tête une femme active Naira Nahapetyan qui désire développer la vie sociale et culturelle des villages.

Masis est une ville de 20 000 habitants dans la région d’Ararat, près de la frontière arméno-turque, située sur la rive gauche de la Hrazdan, à quelque 14 km d’Erevan. La région de Masis recense plusieurs villages. Dans l’un de ces derniers, Noramarg est un village de près de 2 000 habitants.



La vie culturelle tournait autour de la bibliothèque de la commune, où venaient des centaines d’enfants du village de Noramarg et des villages alentours. Avec l’active Naira Nahapetyan, une femme d’une quarantaine d’année, appréciée de tous. Elle dispensait aux enfants le complément d’éducation et la vie patriotique. Les jeux et divers distractions socio-culturelles.



Mais la bibliothèque de Noramarg a fermé il y a 8 mois, laissant ces enfants et adultes sans cette ressource culturelle importante. D’autant plus que la bibliothèque était devenue par le dynamisme et l’amour des enfants de Naira Nahapetyan, un lieu de rencontre et de développement incontournable. Nullement démoralisée, Naira Nahapetyan continue de lutter pour donner à ces enfants des villages, une lueur d’espoir en leur avenir. Par des sorties, des réunions, les lectures et des jeux.

Sur un post sur la page de « Commune Active » (Ակտիվ Համայնք), Naira Nahapeyan informe sur la vie de ce village de Noramarg afin d’attirer l’attention des autorités publiques et de la population sur ce village frontalier qui n’aspire qu’à vivre et se développer.

Une note de patriotisme de Naira Nahepetyan

« L’Union est une force ! » ecrit-elle sur sa page, et continue : « Pour résumer ce qui s’est passé dans notre communauté il y a une semaine, il est nécessaire de commencer par le début et de rendre hommage aux personnes qui ont contribué à l’organisation de cette matinée d’inspiration.

Tout d’abord, nous sommes reconnaissants pour la matinée et pour notre existence en général à nos héros immortels qui n’ont jamais vu la vie du tout, mais qui ont donné aux autres le droit à la vie, qui sont devenus des voyageurs éternels, et aux pères et mères héroïques qui ont donné naissance et les a nourris.

Ensuite, il est nécessaire de glorifier tous ces hommes courageux marchant à nos côtés qui ont gagné la bataille de la vie et de la mort et sont revenus pour panser les plaies ouvertes de notre patrie blessée. Ce sont des exemples ambulants de héros, nos futurs Vazgen Sarkissian et Monte Melkonian.

Chaque khachkar est unique dans son type et dans le but pour lequel il est installé. Avec l’aide du philanthrope Ashot Matevosyan, une croix de pierre commémorative a été installée dans notre communauté, perpétuant la mémoire des victimes innocentes de la guerre de 44 jours, solennellement consacrée par la main de Lord Abraham.

Le gouverneur de la région (Marz) d’Ararat, Razmik Tevonyan, également été honoré de sa présence à cette cérémonie solennelle.

Je voudrais également exprimer ma gratitude à tous les hommes et femmes qui, d’une manière ou d’une autre, ont aidé à organiser la partie artistique et organisationnelle de la matinée.

Je suis également profondément reconnaissante aux enfants de la commune qui, au lieu de jouer à des jeux, ont choisi de rendre hommage de toutes leurs forces à tous ceux qui sont devenus les garants de nos paisibles levers et couchers de soleil. Le salut et l’avenir de la nation arménienne. les victoires sont entre les mains de ces enfants. »

Signalons que Naira Nahapetyan fut la coordinatrice et l’organisatrice de l’évènement dédié à la mémoire des héros du village de Noramarg tombés en martyrs lors de la guerre de 44 jours en Artsakh. (photo : Naira Nahapetyan entourée des enfants du village lors d’une séance de lecture)

Elle organise ces manifestations socio-culturelles dans le cadre de l’association « Abahov Ankyun » :

https://www.facebook.com/Ապահով-Անկյուն-Սոցիալ-Կրթական-ՀԿSafe-Corner-Social-Educational-NGO-111898408156386/

Krikor Amirzayan