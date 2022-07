Lancement du train électrique Erévan-Sevan-Shorzja

Le train électrique reliant Erévan à Sevan et Shorja a été lancé. Il relie ces destinations tous les vendredis, samedis et dimanches à partir du 17 juin, informe la compagnie russo-arménienne "Chemins de fer sud-caucasiens ».

Le train part du quai du même nom à côté de l’usine « Almast » d’Erevan à 8h30, arrive à la gare de Sevan à 10h28 et à Shorja à 11h28.

Dans le sens inverse, le train électrique part de la gare de Shorja à 17h00, de Sevan à 18h00 et revient à Erevan à 20h00.

Le prix du billet est de 600 drams jusqu’à la gare de Sevan et de 1 000 drams jusqu’à Shorja dans un sens.

Le lac Sevan est l’une des destinations de vacances les plus populaires pour les habitants et de nombreux touristes. La compagnie des « Chemins de fer sud-caucasiens » a aménage par exemple un train électrique saisonnier chaque été afin de créer des conditions plus confortables pour les loisirs et d’alléger les routes menant au lac Sevan. Source Radio publique d’Arménie.

Krikor Amirzayan