L’international arménien Varazdat Haroyan et défenseur de Cadix (Espagne) a quitté le club

Varazdat Haroyan, le défenseur de l’équipe nationale d’Arménie a quitté Cadix club du championnat d’Espagne. Le service de presse de Cadix informe que le contrat a été résilié par consentement mutuel entre le joueur et le club.

Varazdat Haroyan qui avait rejoint le club de Cadix en mai 2021 a participé à 19 matchs avec Cadix cette saison. Il fut le premier Arménien à marquer un but en Ligua espagnole. Nous ne savons pas pour l’instant où le défenseur arménien poursuivra sa carrière. Plus tôt, il y avait des rumeurs avaient couru selon lesquelles d’autres clubs espagnols seraient également intéressés par les services de l’Arménien.

Krikor Amirzayan