École AAMC d’EVREUX, remise des diplômes

AAMC - Le Neuville du Bosc le 2 juillet 2022 -

L’école AAMC d’EVREUX : « L’école pour la vie, par la vie »

Fête champêtre, remise des diplômes 2021-2022 et détente, accueillie par Marie-Julie Stochmial Solakian, adhérente de l’association, dans un cadre idyllique à La Neuville-du-Bosc, près du Neubourg dans l’Eure, dans un magnifique jardin. Après une période difficile suite à la crise sanitaire du Covid-19, d’importants projets avaient été annulés, dont la visite de la statue de Komitas à Paris. La rentrée 2021-2022 a été une année riche et fructueuse à plusieurs égards. D’abord grâce à la collaboration des services municipaux de la ville d’Evreux. Nous avons, enfin, trouvé une classe qui correspond à nos attentes, où les élèves de notre école associative, (différents niveaux) reçoivent par groupes d’élèves espacés, le programme qui leur a été destiné. Ce qui augmente le temps qui leur est alloué par classe. La remise des diplômes a été l’occasion pour finir l’année dans la convivialité, et la fraternité, entre parents et élèves dans un cadre festif. Malgré certaines absences par crainte de la septième vague du Covid qui se propage en France, une majorité des élèves étaient présents.

Serge Tateossian Président de l’association AAMC a remercié tour à tour, Mme Solakian Marie-Julie pour son accueil au sein de sa demeure dans l’Eure, les parents d’élèves, pour leur perspicacité dans leur volonté d’offrir à leurs enfants le meilleur, à savoir, la transmission du patrimoine culturel de leurs racines, tout en leur permettant d’acquérir la citoyenneté et, de se lancer sur la voie du savoir et des connaissances, dans les écoles de la République. Mme Armelle Tateossian a été remercié pour avoir matérialisé les diplômes de félicitations, tous les élèves ont été remercié également pour leur travail fourni tout au long de l’année scolaire, et le respect des valeurs fondamentales de la pédagogie qui leur est proposée au sein de l’école AAMC et ceci depuis dix ans déjà. Enfin Serge Tateossian a remercié Syuzanna Chibukhchyan enseignante et pédagogue de l’école AAMC, diplômée de l’université de ABOVIAN en Arménie, pour l’enseignement de l’école primaire, qui œuvre corps et âme depuis la genèse de l’école AAMC pour le plus grand bonheur des parents et élèves de l’école. Merci également pour Héghine Sultanian trésorière et Hugues Mary (Mihran) secrétaire, pour leur contribution. Chaque pierre contribue à la construction de notre édifice. L’après-midi de ce 2 juillet 2022, a été plongé dans le bonheur et le plaisir d’un temps à Neuville Du Bosc, les jeux entre les jeunes, les échanges entre les parents et convives, et la détente, le temps d’un café bien mérité, ont accordé une immense satisfaction aux organisateurs comme aux participants.

A 17h 30, les convives ont peu à peu quitté les lieux avec la certitude d’avoir accompli un geste citoyen dans la belle chaîne de la transmission culturelle et patrimoniale. Merci à toutes et tous. Chaque maillon de cette chaîne avait son importance. Remercier c’est donner, rendre grâce, c’est partager. Ce plaisir est simplement le nôtre, de toute l’association, de ses adhérents et sympathisants. Gratitude et Générosité. Rappel : L’association AAMC est née il y a dix ans. Ses activités visent le domaine culturel, principalement la conservation et la transmission de l’héritage du patrimoine arménien, par des programmes éducatifs et sociaux, notamment le travail sur le devoir de mémoire. Le principal projet de l’association AAMC s’articule autour des activités de l’école du samedi pour les enfants (élèves de plusieurs niveaux, de 6 à 14 ans) où des cours de langue et culture sont dispensés, avec une note importante pour le respect et l’amour de la France (ceci est visible lors de toutes nos manifestations y compris mémorielles). Enfin l’association AAMC promeut à travers des conférences et des publications auprès de ses adhérents et sympathisants le patrimoine culturel arménien, l’histoire et le devoir de mémoire. Sans oublier la connaissance de la région normande et le département de l’Eure. Créant ainsi une passerelle entre la Normandie et l’Arménie. D’ailleurs depuis quelques mois l’association s’est enrichie par la création d’un site WEB Evreux-Arménie, mis en place par le Web designer Cedric TATEOSSIAN, que je remercie vivement. www,evreux-armenie,com AAMC et le programme scolaire : Le rôle de l’enseignante est capitale ainsi que l’encadrement associatif, mené depuis dix ans par son président. Partant d’un principe simple considérant l’école comme le premier lieu de la communication en dehors de la famille, beaucoup d’enjeux de la vie d’un enfant se jouent dans cet espace. Pour dispenser le meilleur enseignement, un programme continuellement perfectible, est mis en place afin de faire émerger le désir d’apprendre auprès des élèves, essentiellement par la motivation et la responsabilité. L’autonomie est proposée comme une valeur fondamentale au sein des élèves scindés en groupes de travail, sous l’œil vigilant et bienveillant de l’enseignante. Cette autonomie suppose bien sur une indépendance de l’élève, et un développement de son libre-arbitre tout en respectant et en s’appliquant certaines règles inculquées par l’école. Les deux aspects de cette autonomie proposée est la spontanéité et la discipline. C’est un principe éducatif d’autonomie comme soumission à la raison et un épanouissement personnel. Dans un tel programme éducatif, nous favorisons la pédagogie de l’autonomie sur la directivité. Avec fierté et plaisir je souhaite à tous les élèves et parents, adhérents et sympathisants : Bonnes Vacances !