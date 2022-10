La compagnie nationale aérienne d’Arménie, Fly Arna a opéré le premier vol d’Erévan vers Hurghada

Fly Arna, le transporteur national aérien d’Arménie, dont les parts sont détenus par Fonds d’intérêt de l’État arménien (ANIF) et du groupe Air Arabia, a effectué son premier vol commercial d’Erevan vers Hurgada la station balnéaire égyptienne sur la mer Rouge.

Le vol G6 501 a décollé de l’aéroport international de Zvartnots d’Erévan ce matin à 7 heures et a atterri à l’aéroport international d’Hurghada à 08h40 heure locale. Les membres de l’équipe de Fly Arna, ainsi que des représentants de l’aéroport international de Zvartnots, ont accueilli les passagers dans le hall de départ, et à l’aéroport international (...)