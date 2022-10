Tashtahantes à Clamart

Dimanche 3 juillet, le tashtahantes annuel de la JAF a réuni plusieurs centaines de convives, heureux de se retrouver autour de savoureuses assiettes de mezzés et d’appétissants khorovadz.

La fête avait lieu au stade Condorcet de Clamart, où étaient installés de nombreux stands, proposant des manuels scolaires comme dans celui de JAF ou des souvenirs d’Arménie pour l’ASPA.

On pouvait également s’offrir de beaux objets valorisant la création arménienne : photos d’art, vêtements et accessoires brodés main, bijoux,

objets d’artisanat, de quoi satisfaire toutes les envies comme toutes les (...)