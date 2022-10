Une vidéo de Boris Johnson stupéfait devant Recep Tayyip Erdogan fait le buzz

Le Premier ministre britannique a été surpris lorsque le président turc Erdogan est venu le saluer. Et ce dernier n’a pas hésité à le charrier, lors du sommet de l’Alliance atlantique à Madrid.

Boris Johnson semble s’être octroyé une petite frayeur lors du sommet de l’Alliance atlantique à Madrid jeudi. Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, on voit le Premier ministre britannique surpris par le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui vient le saluer à un moment où Johnson ne s’y attend visiblement pas.

