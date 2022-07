Le message de SE Linda Tracy à l’occasion du 4 juillet

Vice-premier ministre Matevosyan, honorables invités, amis, compatriotes américains.

Je suis très heureux de vous accueillir tous à notre célébration du 4 juillet. C’est la première fois en trois ans que nous avons pu nous réunir en personne !

Je tiens à exprimer ma gratitude à nos sponsors pour leur soutien à notre réception du jour de l’Indépendance. Je remercie également les entreprises locales et toute l’équipe de l’ambassade pour leur travail acharné qui a permis de faire de cet événement un succès.

Nous célébrons aujourd’hui le 246e anniversaire de l’indépendance de l’Amérique.

Il y a 246 ans, rien n’était certain quant à l’expérience américaine en matière de démocratie. Nous avons déclaré notre indépendance par une déclaration audacieuse de nos principes, de nos aspirations et de notre vision : « Nous tenons ces vérités pour évidentes, que tous les hommes sont créés égaux, qu’ils sont dotés par leur Créateur de certains droits inaliénables, que parmi ceux-ci se trouvent la vie, la liberté et la poursuite du bonheur. Que pour garantir ces droits, des gouvernements sont institués parmi les hommes, tirant leurs justes pouvoirs du consentement des gouvernés. »

Mais la démocratie américaine n’a pas commencé et ne s’est pas terminée avec cette déclaration et la création d’une constitution. Nous avons mené deux guerres pour assurer notre indépendance et une guerre civile pour mettre fin à l’esclavage. Depuis plus de 150 ans, les progrès vers nos aspirations à la liberté et à l’égalité pour tous n’ont été possibles qu’au prix de longues et dures luttes. Et nous n’en avons toujours pas fini. Aux États-Unis, nous continuons à nous débattre avec la signification de notre constitution et à faire des choix en tant que citoyens. Parce que la démocratie n’est pas statique. C’est un processus, un renouvellement continu des engagements envers les principes fondamentaux. Par nature, il faut travailler pour la maintenir - et parfois, elle peut sembler fragile. Mais je n’ai aucun doute sur le fait que nous, Américains, continuerons à perfectionner notre démocratie et à rechercher la responsabilité et l’intégrité au sein de nos institutions gouvernementales.

Aujourd’hui, nous célébrons également le long partenariat entre nos deux nations, notamment au cours des 30 dernières années d’indépendance de l’Arménie.

Ce fut un privilège de représenter les États-Unis dans ce pays culturellement riche, et ce fut un honneur pour moi de soutenir le parcours démocratique de l’Arménie, en particulier dans une période de grands défis pour l’Arménie. Je ne suis pas seul dans cette entreprise. Harry Gilmore, notre premier ambassadeur, a tissé des liens de partenariat dans les premières années de l’indépendance de l’Arménie, à une époque de ténèbres, de difficultés et d’incertitude. Chacun des huit ambassadeurs qui ont suivi au cours des 30 dernières années, à la tête d’un éventail d’agences du gouvernement américain, a œuvré pour soutenir les aspirations des Arméniens à un avenir pacifique, prospère et démocratique. Je suis très reconnaissant à mes prédécesseurs et au personnel national de longue date de l’ambassade d’avoir partagé leurs souvenirs de partenariat, ainsi qu’au président Khachaturyan qui a rappelé le mandat de l’ambassadeur Gilmore pour notre célébration du 30e anniversaire des relations américano-arméniennes sur Facebook.

Les histoires de notre partenariat englobent le soutien aux institutions démocratiques, à la société civile, au journalisme libre et équitable, à la croissance économique, à la diversification énergétique, à l’éducation inclusive, à l’amélioration des soins de santé, à l’accès à l’eau, à la coopération en matière de sécurité, à la préservation du patrimoine culturel, aux programmes d’échange et aux besoins humanitaires. Nous avons établi des partenariats avec des Arméniens au sein et en dehors du gouvernement, avec des diplomates et des organisations internationales partageant les mêmes idées, et avec des citoyens américains, y compris de fiers Arméniens-Américains. Le lien qui a animé cette coopération a été un sens partagé des valeurs. Et c’est la force de ces partenariats qui a contribué aux progrès significatifs que nous avons vus en Arménie au cours des trente dernières années.

Pour conclure, je voudrais me faire l’écho des paroles du président John F. Kennedy qui a dit un jour : « Le partenariat n’est pas une posture mais un processus - un processus continu qui se renforce chaque année à mesure que nous nous consacrons à des tâches communes ». Puissent les 30 prochaines années et plus voir le partenariat entre les États-Unis et l’Arménie continuer à se renforcer alors que nous poursuivons une vision commune d’un avenir pacifique et démocratique pour nos pays.

Je souhaite à tous un Joyeux Jour de l’Indépendance !

Merci.