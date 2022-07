La Suède a-t-elle « promis » l’extradition de 73 personnes à la Turquie pour entrer dans l’Otan ? La Première ministre suédoise a refusé dimanche de démentir l’affirmation du président turc Erdogan, qui suscite l’embarras dans le pays nordique. Malgré l’insistance des journalistes et l’inquiétude de réfugiés kurdes ou turcs en Suède, la cheffe du gouvernement Magdalena Andersson n’a pas voulu dire si un tel engagement avait été donné - ou non - à Ankara pour lever le blocage turc à la candidature de la Suède et de la Finlande. « J’ai été ministre depuis huit ans et je n’ai jamais parlé de ce qu’il s’est dit à (...)