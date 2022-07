La Turquie et l’Arménie conviennent d’un premier pas vers l’ouverture de leur frontière commune

La Turquie et l’Arménie ont conclu vendredi un accord de principe pour permettre aux citoyens de pays tiers de franchir leur frontière, qu’Ankara maintient fermée depuis des décennies.

Les envoyés spéciaux des deux États voisins ont fait état de cet accord à l’issue d’un quatrième cycle de négociations de normalisation des relations turco-arméniennes à Vienne.

« Ils ont convenu de permettre le plus tôt possible le franchissement de la frontière terrestre entre l’Arménie et la Turquie par les citoyens de pays tiers […] et ont décidé d’engager le processus nécessaire à cette fin », ont indiqué les ministères turc et arménien des Affaires Étrangères dans des déclarations identiques.

« Ils ont également convenu de commencer le plus tôt possible le commerce direct de fret aérien entre l’Arménie et la Turquie et ont décidé d’engager le processus nécessaire à cet effet. En outre, ils ont discuté d’autres mesures concrètes qui pourraient être prises pour atteindre l’objectif d’une normalisation complète entre leurs pays respectifs », ajoute le communiqué.

Le communiqué ne précise pas quand les deux parties pourraient faire le premier pas vers l’ouverture de la frontière turco-arménienne.

Ankara a longtemps conditionné la normalisation des relations avec Erevan à une résolution du conflit du Haut-Karabagh acceptable pour l’Azerbaïdjan. Le Ministre Turc des Affaires Étrangères, Mevlut Cavusoglu, a déclaré à plusieurs reprises que son gouvernement coordonnait le dialogue turco-arménien avec Bakou.

Les dirigeants arméniens ont déclaré, pour leur part, qu’ils souhaitaient une normalisation inconditionnelle des liens turco-arméniens.

Le Ministre des Affaires Étrangères Ararat Mirzoyan s’est plaint fin mai qu’Ankara « synchronise » le processus de normalisation turco-arménien avec les pourparlers de paix arméno-azerbaïdjanais.

« Cela ne rend certainement pas l’atmosphère plus constructive », a-t-il déclaré. « Les discussions se poursuivent. Malheureusement, il n’y a pas de résultats tangibles à ce stade. »

Ruben Rubinian, le négociateur arménien, a de même déclaré jeudi que c’est aux Turcs qu’il incombe de faire aboutir le processus.

« Le succès du projet dépend de l’esprit constructif et de la volonté politique de la Turquie », a déclaré Rubinian aux journalistes avant de s’envoler pour Vienne afin de rencontrer l’envoyé turc, Serdar Kilic.