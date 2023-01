Les transactions supérieures à 300 000 drams à Erévan sont désormais interdites

À partir du 1er juillet, les transactions supérieures à 300 000 drams en espèces en Arménie sont interdites. Les nouvelles réglementations de la loi sur les « opérations non monétaires » sont entrées en vigueur. Elle s’applique également aux transactions entre particuliers. À partir du 1er juillet, tous les paiements aux organes de l’administration de l’État, aux notaires et aux établissements de santé et d’enseignement doivent être effectués en espèces. Dans le cas des établissements médicaux et éducatifs, la loi est entrée en vigueur à Erevan à partir du 1er juillet, dans les centres régionaux à partir du 1er (...)