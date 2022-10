Inauguration d’un mémorial à Akhourian (Chirak) dédié aux victimes de la guerre de 44 jours en Artsakh

Aujourd’hui dimanche 3 juillet, un mémorial et un parc dédiés à la mémoire des soldats Arméniens victimes de la guerre de 44 jours en Artsakh ont été inaugurés sur l’espace du monument de la « Mère Arménie » du village d’Akhourian dans la région de Chirak en Arménie. Les prêtres du diocèse de Chirak ont béni t le khatchkar placé dans le parc. L’initiative de créer un parc à la mémoire des soldats immortalisés en martyrs a été prise par Davit Safaryan, qui vit aux Etats-Unis et qui est natif d’Akhourian ainsi que sa famille. La zone du parc, avec un khatchkar et un mémorial, est complétée par une aire de jeux pour les (...)