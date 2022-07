La tech Week 2022 s’est tenue à Gumri

Durant trois jours, les principaux acteurs arméniens du monde de la tech se sont réunis à Gumri, deuxième ville du pays. L’objectif principal est le développement des technologies de l’information, la création d’une communauté technologique unique, contribuant au développement dans tout le pays.

« Nous attachons une grande importance au développement de l’Arménie afin que toutes les régions aient les mêmes opportunités qu’Erevan. En tant que pays disposant de peu de ressources, nous ne pouvons pas ne pas développer les provinces. Nous avons remarqué un manque et avons décidé d’unir nos efforts et de nous unir à la communauté technologique pour avancer. Actuellement, Gyumri est le deuxième centre technologique d’Arménie, il y a de nombreuses entreprises ici, et beaucoup d’autres veulent venir y ouvrir leurs bureaux. Cette Tech Week permet d’ouvrir de nouveaux bureaux dans la ville, et nous assisterons à la découverte continue de tout le potentiel de Gyumri », a déclaré à Armenpress Mariam Hambardzumyan, cofondatrice de TCF et co-organisatrice de la Tech Week 2022.

De nombreux événements, conférences professionnelles, ggRace, concours d’idées Koriz, Armenia Software Testing Cup, ont lieu en marge de la Tech Week 2022. Il y a eu également des discours de motivation sur 12 domaines du monde numérique, un salon de l’emploi, etc.