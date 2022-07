Angela Merkel va présider le jury du prix

L’ancienne chancelière allemande Angela Merkel sera la prochaine présidente du jury du prix, d’une valeur d’un million d’euros, décerné chaque année par la Fondation Calouste Gulbenkian.

Il s’agit de la première fonction acceptée par Mme Merkel depuis qu’elle a cessé ses fonctions de chancelière en décembre 2021.

Fondée par le magnat arménien du pétrole et collectionneur d’art Calouste Gulbenkian au Portugal en 1956, la fondation vise à améliorer la qualité de vie des gens par l’art, la charité, la science et l’éducation.

Angela Merkel succède à Jorge Sampaio, qui était président du jury depuis la première édition. Le jury comprend également Miguel Bastos Araújo (professeur de recherche au Muséum national des sciences naturelles de Madrid et professeur de biogéographie à l’université d’Évora, prix Pessoa 2018), Hans Joachim Schellnhuber (fondateur et directeur émérite de l’Institut de Potsdam pour la recherche sur l’impact climatique et professeur émérite à l’université de Tsinghua en Chine), Johan Rockström (directeur de l’Institut de Potsdam pour la recherche sur l’impact climatique et professeur de sciences du système terrestre à l’université de Potsdam), Miguel Arias Cañete (ancien commissaire européen chargé de l’énergie et de l’action climatique), Rik Leemans (directeur du groupe d’analyse des systèmes environnementaux de l’université de Wageningen et rédacteur en chef de la revue internationale Current Opinion in Environmental Sustainability ), Runa Khan (fondatrice et directrice exécutive de l’ONG Friendship et présidente de Global Dignity Bangladesh), Sandra Díaz (biologiste, professeur d’écologie à l’université nationale de Cordoue et membre de la Royal Society) et Sunita Narain (directrice du Center for Science and Environment à Delhi et rédactrice en chef du magazine Down To Earth).

Le Prix Gulbenkian pour l’Humanité a été créé par la Fondation dans le but de distinguer des personnes, des groupes ou des organisations du monde entier qui se sont distingués dans la lutte contre la crise climatique.

Parmi les domaines potentiels de reconnaissance du Prix figurent ceux qui peuvent contribuer à la réduction ou à la suppression des émissions de gaz à effet de serre ; les actions visant à accroître la résilience des personnes et de l’environnement aux impacts du changement climatique ; et aussi la mobilisation de ressources financières, publiques ou privées, pour accélérer la décarbonisation de l’économie.

Le Prix Gulbenkian pour l’Humanité a été attribué pour la première fois, en 2020 , à la jeune militante suédoise Greta Thunberg , qui a décidé de distribuer le montant à divers projets environnementaux et humanitaires dans le Sud global.

L’année dernière, le prix a été attribué à la Convention des maires pour le climat et l’énergie - la plus grande alliance mondiale pour le leadership des villes en matière de climat, comprenant plus de 10 600 villes et gouvernements locaux de 140 pays, dont le Portugal. Le montant du Prix Gulbenkian a été utilisé pour soutenir la transition énergétique et la résilience climatique en Afrique, avec le financement de grands projets dans cinq villes du Sénégal (approvisionnement en eau potable) et dans une ville du Cameroun (développement de solutions d’efficacité énergétique) .