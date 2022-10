Exercices conjoints entre militaires azerbaïdjanais et turcs

Diverses tâches ont été accomplies au cours des exercices conjoints auxquels ont participé des militaires azerbaïdjanais et turcs, a déclaré le ministère azerbaïdjanais de la Défense à AZERTAC.

Selon le scénario des exercices, le personnel militaire a accompli des tâches de recherche et de sauvetage, d’évacuation des blessés du champ de bataille et autres.

Au cours des exercices, les militaires des deux pays frères ont fait preuve d’un grand professionnalisme et ont rempli avec succès les tâches qui leur étaient assignées si l’on en croit les commentaires (...)