La Chambre des représentants des États-Unis prévoit une aide à l’Arménie et à l’Artsakh

Le projet de loi de crédits de la Chambre des représentants pour l’exercice 2023 (State, Foreign Operations, and Related Programs) prévoit une aide humanitaire de 60 millions de dollars pour l’Arménie et de 2 millions de dollars pour l’Artsakh, a informé l’Assemblée arménienne d’Amérique (Assemblée).

Le texte du rapport indique que la « recommandation de la commission comprend pas moins de 60 000 000 $ pour l’Arménie pour le développement économique, la productivité du secteur privé, l’indépendance énergétique, la démocratie et l’état de droit, et d’autres objectifs. »

En outre, la « recommandation du (...)