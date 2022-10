Tigran Hamasyan à l’Olympia le 5 juillet

Ce n’est pas un hasard si le nom de Tigran Hamasyan est si souvent cité par la jeune génération de musiciens de Jazz comme une influence majeure. Tout en restant fidèle à la sonorité qui l’a rendu célébre, Tigran n’a jamais cessé de renouveler ses sources d’inspirations et d’enrichir son monde intérieur de nouvelles couleurs.

Après « The Call Within », projet planant et atmosphérique, on le retrouve avec un nouveau trio, aux côtés de Matt Brewer et Justin Brown, pour une revisite des standards de Jazz qui l’ont touchés au long de sa carrière - un album est à venir pour 2022 sur le label Nonesuch.

